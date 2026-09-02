台北破獲極恐怖詐騙集團　成員業績差被罰互舔下體、精液漱口

隱身台灣台北市中山區晶華酒店旁的愛情詐騙集團，涉利用AI變聲變臉等科技，在各大交友網站獵捕癡情漢，一旦上鉤，詐騙集團會傳送網購連結要求純情男送高價禮物，檢警調查，有高達2萬名被害人、犯罪所得至少9億元（新台幣，約2.2億港元）。台北地檢署2日依《詐欺犯罪危害防制條例》、組織、洗錢、網路詐欺取財等罪嫌，起訴首腦黃建豪、許湘綺夫妻共57人。



檢方認為，黃男、許女夫妻生活極致奢靡且未賠償被害人，遭具體求刑25年、18年以上徒刑。

主嫌黃建豪、妻許湘綺（後）。（TVBS新聞網授權使用）

沒達標被電擊、吞精漱口私刑懲罰

另外，檢警發現，黃建豪為逼迫幹部與機手（負責與被害人聯繫的人）衝高業績，每月初召開績效考核會議，對未達標者持電蚊拍電擊耳朵、鼻子、舌頭及皮膚、或持異物插入肛門，或強迫成員間互相以舌頭進入他人肛門、性器官，或逼迫未達標者以他人精液漱口，建立絕對恐懼與服從，防止脫逃或洩密，涉及妨害性自主案，警方另行偵辦。

左為公關小姐之一、以及詐騙集團成員。（TVBS新聞網授權使用）

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對純情男祭四階段剝皮

起訴指出，黃男、許女組成的詐騙集團，自2022年以前即開始運作，將純情宅男當成「肥羊」分層剝皮。

在撒網的第一階段，派出「名單組」，使用正妹公關照註冊交友軟件假帳號廣發徵友訊息，誘使被害人上鉤並轉入LINE。

犯罪示意圖（TVBS新聞網授權使用）

在破冰的第二階段，是由「新客組」運作，以「剛入行衝業績、缺少業績」為由，鼓吹被害人購買1000至2000元（約250至490港元）的魚油、牛樟芝或行動電源（尿袋）。

在升溫的第三階段，改由「培養組」假冒公關小姐密集曖昧聊天、培養感情。關係確立後，要求贈送高價手機、空氣清淨機、頂級吹風機，並安排真實公關小姐出面約會取貨回繳集團變賣。

在痛宰的第四階段，以「回客組」的成員，進一步以「討零用金、生活費、搬家費、醫藥費、買性感內衣、買對戒、償還醫美欠款」等名目大肆榨乾被害人積蓄；另由成員扮演「假債主」出面收款。

戀愛詐團的女公關。（（TVBS新聞網授權使用）

檢警調查，詐團內有20多名真實的公關小姐，會配合劇本與被害人見面、約會、發生性行為，並收回高價禮品與現金交付幹部變賣回流。

自研AI變聲軟體與「I助手」

集團內有工程師研發AI變聲軟件，學習複製公關小姐聲紋，讓男代聊手在通話時直接以公關小姐的聲音對話；另開發「I助手」排定公關約會與性行為時數，以及「ERP績效管理系統」即時計算每日詐騙業績。

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勾結美容、紋眉教室洗錢

集團另勾結台北中山區2間美容與紋繡教室，由「假老師」鼓吹被害人替公關小姐刷卡購買昂貴課程，款項全數洗入水房，教室業者每月抽取10%分潤。

護膚美容店老闆黃惠卿（前）、紋繡老師張凱如（後）。（TVBS新聞網授權使用）

全案由台北地檢署指揮刑事局、台北市警中山分局偵辦，搜索錦州街的機房、中山北路二段的水房、中山北路一段的公關面試處，詐騙集團在中國大陸廈門設置境外機房，除首腦夫婦外，工程師鐘翊宬、集團機房、水房成員、小姐及配合業者黃惠卿，張凱如共57人均遭起訴。

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