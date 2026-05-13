台灣方案怎麼談．三｜維持現狀失去條件　「台灣方案」才無法迴避

在台灣朝野政黨「協力偏安」下，「維持現狀」幾乎成為了過去三十年台灣社會最大的政治公約數，謂定義始終不明的「維持現狀」之所以能長期成立，不只是因為台灣內部對統獨缺乏共識，更是因為外部結構確實曾經「容許」台灣把兩岸終局問題往後拖延所致。



綜觀冷戰結束後，美國主導全球秩序，中國大陸雖然快速崛起，但尚未有能改變亞太權力平衡，彼時全球化擴張亦讓經濟利益一度壓過地緣政治矛盾，騙得了如福山（Francis Fukuyama）寫下那一句經典的「歷史的終結」，而是時的兩岸固然政治對立，卻仍能在經社交流、模糊共識與戰略克制之間，維持一種「不處理終局，也能繼續運作」的狀態。

因此，就台灣暢談的「維持現狀」來說，意義上不能用一句空話就打翻，「維持現狀」縱然曖昧不明，卻也確實有過得以適應的國際條件與地緣空間。問題在於，台灣政治後來慢慢把這種階段性、非靜止的平衡，誤認成一種可以永久延續的狀態。

台灣民眾對於台灣前途的看法，仍以主張「永遠維持現狀」為主流。（路透社）

根本來說，「維持現狀」背後依賴的，是一定環境下包含權力結構、國際秩序與風險等各方面條件均衡的一種相對穩定，一旦若干條件開始變動，原本能被延後的問題，自然就會重新浮現。某種程度而言，近年「台灣方案」之所以開始被談論，不只是因為北京主動推進，更是因為支撐台灣「維持現狀」的條件，本身正在慢慢鬆動，只是台灣慣性已久，不知不覺。

一如過去台灣內部對兩岸終局的態度，多是一類「能不碰就不碰」，與天比氣長的心態。因為曾經的經驗告訴台灣上下，在既有結構下，兩岸就算不談終局也能運作，不急著處理未來也不至於會有什麼事發生。對多數台灣人而言，「維持現狀」既符合生活慣性，也能避免統獨攤牌，自然成為最穩妥的選項。然而，近年外部環境的變化，正在讓這種「展延」越來越難維持。

來自外部最直接的變數其實是美國，例如凡事可交易，這不只是特朗普個人的風格，也是美國在相對力量變化與全球戰略收縮下的一種整體趨勢，所以可以看到，華府在政治上仍然支持台灣，但支持與願承擔多少風險是兩回事，輔以烏克蘭之鑑，以致台灣過去習慣把美國支持視為靠山的信念正在鬆動，益發清晰的理解是美國的安全承諾也有成本與邊界。（延伸閱讀：習特會添變數？200億美元對台軍售傳聞考驗中美紅線）

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

與此同時，北京對台工作的邏輯也有明顯改變。過去北京對台仍帶有相當程度的「等待性」，希望透過交流、經貿與社會往來慢慢推進兩岸融合，但隨著中國國力、軍事能力與制度工具持續增強，北京現在更像是在主動塑造局勢。舉凡從軍事壓力常態化，到法律、外交與經濟層面的同步推進，再到「兩制台灣方案」的提出，北京談的早已不只是統一，而是開始往「統一後」延伸。（延伸閱讀：習鄭會｜不只促統更要塑台：北京定義下的兩岸關係問題）

因此，若從台灣內部常見的「北京片面破壞現狀」指控視角去理解「台灣方案」，就未必完整。

因為「台灣方案」之所以浮上檯面，當然有北京主動推進的因素，但更深層的背景，仍是過去支撐「維持現狀」的條件本身正在改變。當美國安全承諾開始出現成本邏輯，當中國國力與對台工具已足以重塑區域秩序，又台海風險逐漸常態化後，原本得以被長期模糊處理的終局問題自然浮現。

換句話說，台灣向來好將北京對台的統一野心視作挑戰與改變「維持現狀」的唯一來源，但箇中因果其實是反向來的，即未必是「台灣方案」先破壞了現狀，而更像是「維持現狀」開始失去條件後，「台灣方案」才開始變得無法迴避。

中共中央總書記、國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表重要對台講話，提出要探索「一國兩制台灣方案」。（路透社）

這也是為什麼，「台灣方案」早在2019年就已提出，但近年開始對台灣構成壓力，來源未必只是方案內容本身，而是北京已經不再把「維持現狀」視為一個可以無限延續的階段性安排，但台灣對於現狀條件正在流失，既心知肚明又不能承認，於是彆屈，「壓力山大」。

有意思的是，當北京開始試圖定義兩岸未來時，台灣內部對未來的討論空間，反而愈來愈小。回顧上世紀90年代兩岸重新接觸時，台灣內部其實曾有過一段相對開放的討論時期。從國統綱領、中華邦聯、中華聯邦，到「一中大屋頂理論」等各種構想，今天看來未必成熟，但至少當時的台灣還願意把兩岸未來視為一個可以被設計、被辯論的問題。（延伸閱讀：台灣方案怎麼談．一｜台灣「是時候」打開兩岸終局討論）

可惜的是，這種能力在台灣內部已逐漸萎縮，甚至可以用消亡來形容。以至於迄今，台灣政治在回應兩岸未來走向時，最安全的立場只剩下站穩「拒絕」，既不要統一、也不要一國兩制，更不要香港模式。問題是，當外部結構開始改變時，單純的拒絕本身，就很難組建足以長期穩定的政治能力。

尤其當北京已經開始提出「台灣方案」，台海兩邊其實早不在同一個層次上對話。當然，北京未必提出了台灣能接受的版本，但至少正在試圖設定問題，至於台灣，則仍主要停留在否定既有選項答案，久而久之，攸關台海命運的主動權自然會往能夠設定議題的一方移動。（延伸閱讀：台灣方案怎麼談．二｜從議價到溢價 台灣不能只說不要香港模式）

這並不是說台灣應該照單全收，恰恰相反，越是不接受香港模式，就越需要回答台灣自己的模式版本是什麼？台灣想保留什麼？底限是什麼？哪些制度可以談？自身有哪些籌碼可以轉化成有利條件去談？尤其當大國開始重新調整利益與秩序時，台灣位處戰略交界的位置，若還企圖可以永遠維持在巧妙的模糊裡，只能說是對現實認識不足，又「藝術性」太高。

對台灣來說，「台灣方案怎麼談」確實起步難，但在要不要談、怎麼談之前，台灣要想的或是「為什麼而談」？兩岸終局的問題攤在眼前，貌似是要台灣去做出終局選擇，但實際上，台灣之所以要談該談，為的更是一個可以支撐自己「不必被選擇」的機會，尤其當「維持現狀」開始失去條件，「台灣方案」便不再只是北京提出的一套說法，而是兩岸問題進入下一階段後，自然浮現的新課題。