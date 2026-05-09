台灣方案怎麼談．二｜從議價到溢價　台灣不能只說不要香港模式

延續《香港01》前文〈台灣方案怎麼談｜台灣「是時候」打開兩岸終局討論〉而下，一旦台灣開始正視、願意重新討論兩岸終局，下一個問題其實比「該不該談」更加現實，也更加殘酷：如果真的要來談了，那台灣準備拿什麼進場？

這個問題，台灣政治過去其實很少認真處理，因為長年以來，台灣社會對兩岸終局的主要反應，大多停留在「拒絕」，拒絕統一、拒絕一國兩制、拒絕香港模式、拒絕被中國大陸「併吞」。這些拒絕當然有其歷史背景，也有其政治情緒基礎，但問題是拒絕本身並不構成方案，更不構成能力。

可以說，越是缺乏議價能力的政治，就越習慣把所有討論都打成投降，久而久之，台灣內部便形成一種奇怪的氣氛，好像只要開始談論兩岸終局安排，就等於自我矮化，但另一方面，卻又默默接受起終局問題始終存在，且不會因為自己刻意忽視就消失。

這種矛盾，正是今天台灣最需要跨過去的一道心理門檻，因為真正成熟的政治，不是只有拒絕能力，而應該是具備開價能力。（延伸閱讀：台海有戰事｜歡迎鄭麗文在「香港模式」之外提出其它模式）

所謂主體性，從來都不應該是把門關起來說「不要」，而是哪怕外部壓力與歷史問題已經迫在眼前時，自己仍然有能力提出條件、設定底線、爭取利益、塑造結果。換句話說，主體性不是姿態，而是議價能力。

也因此，當台灣社會開始正眼瞧上「台灣方案」，要去思考的問題，還遠遠不是直達「接不接受統一」，而是如果未來真有一天必須面對兩岸終局安排，台灣到底準備如何進場。

中共中央總書記、國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表重要對台講話，提出要探索「一國兩制台灣方案」。（影片截圖）

這裡必須正視一個台灣政治與社會發展上的現實，即統一本身，對多數台灣民眾並沒有天然吸引力。這句話北京當然未必愛聽，但如果連這一點都不願意正視，那後續所有討論都只會停留在口號層次。因為從台灣普通人的角度來說，自己現在已經有既有生活方式、社會制度與民主選舉，為什麼還要主動走向一個自己沒有把握的制度安排？如果沒有新的利益、新的保障，甚至連新的想像都沒有，那台灣社會當然只會本能性抗拒。

這不是意識形態問題，而是很現實的人性問題。

舉最簡單的例子，當一間公司要求員工調整工作量、改變工作模式，卻不增加薪水、不提提升待遇，單向訴諸「要愛公司」、「要以身為公司的一份子為榮」，甚至還可能削減到既有福利，多數人的第一反應一定是抗拒，或心生排斥怨懟。同樣道理，如果台灣人理解中的「統一」，只是單向接受北京既有安排，甚至意味著降級，那自然不可能產生吸引力。

因此，兩岸終局如果真的要談，最核心的問題，終究還是會回到「議價」兩個字，而且不只是議價，而是「溢價」。

所謂議價，指的是台灣不能只停留在被動接受或全盤拒絕，而是要去意識到，自己本身也是有條件、有籌碼、有特殊性的。至於溢價，則是台灣若真要進入某種新的兩岸制度安排，那麼台灣所獲得的政治待遇、制度保障與特殊空間，理論上就不該低於「香港模式」，甚至必須高於「香港模式」。這點非常重要，因為台灣不是香港，這句話不能只拿來反對北京，也應該拿來要求北京。

1984年簽訂的《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，談及「五十年不變」的「一國兩制」的體制，確定中國1997年對香港恢復行駛主權。（視覺中國）

客觀比較下，香港是一座城市，台灣則是擁有完整軍隊、行政、司法、財政、選舉與社會治理系統的政治共同體，香港回歸前是英國殖民地，台灣問題則有完全不同的歷史與法理背景。更何況，香港回歸前沒有成熟民主選舉制度，台灣則有完整政黨政治與民意基礎。既然如此，為什麼台灣社會長期以來，卻總習慣把「香港模式」直接視為「台灣模式」的唯一版本？

這背後其實反映出台灣政治長年以來的一種心理弱勢：一談到統一，就直接預設自己只能被安排，而不是可以開價？問題恰恰出包在這裡。（延伸閱讀：北京開門，台灣關門：習鄭會後兩岸現實壓力開始浮現）

如果台灣真的認為自己有制度基礎、有民主經驗、有半導體產業、有國際戰略價值，那這些東西理論上都不只是自我安慰，而應該是談判籌碼。台灣既然有自己的特殊性，就不該只把特殊性用來拒絕統一，而更應該把特殊性轉化成要求更高規格安排的底氣。

例如，未來若真的進入兩岸制度協商，台灣現有選舉制度如何保留？台灣領導人的產生方式如何安排？台灣軍隊如何處理？解放軍是否進駐？如果進駐，如何限制規模與權限？台灣司法與財政自主如何保障？既有社會制度與生活方式如何維持？甚至包括台灣未來在國際經貿、文化、體育活動中的特殊空間如何安排？

這些問題每一個都很敏感，但敏感不代表不能談，恰恰因為重要，所以才更需要提前談。否則，台灣口口聲聲說自己珍惜主體性，到最後卻連自己想保留什麼、想交換什麼、想爭取什麼都說不清楚，那就不是真正的主體性，而是把自己困在情緒反射裡。

1997年7月1日，解放軍駐港部隊於清晨進駐香港。駐港陸軍經文錦渡、皇崗及沙頭角三個口岸進入。（視覺中國）

同樣的，北京若真的希望「一國兩制台灣方案」在台灣社會具備討論空間，就不能只反覆強調歷史大勢與民族復興。說白了，北京對台言說多年的「民族大義」、「臍帶相連」，之於台灣社會的心理情感層面缺乏市場，這套敘事能打動的受眾，也就是在中國大陸內部而已。對普通台灣人來說，真正會影響心理的，從來不是抽象敘事，而是制度感受。

說穿了，今天多數台灣人之所以排斥「一國兩制」，並不只是因為意識形態，而是因為他們感受不到任何制度溢價，只看到風險與降級。既然如此，北京若真要推動和平統一，就必須回答：台灣能得到什麼？台灣為何值得一套高於香港模式的特殊安排？台灣人民為什麼會願意重新計算？這不是用錢收買，而是政治心理問題。

因為任何長期穩定的制度安排，都不能只靠壓力，更需要某種程度的利益認同。台灣社會未必會因為北京讓利就全面接受統一，但若連「新的想像」都不存在，那台灣人自然不可能主動往前走。

一國兩制是鄧小平在1980年代為實現統一目標所提出之憲法原則；最早是為了解決海峽兩岸關係，後來適用於香港及澳門。（資料圖片）

所以「台灣模式怎麼談」的核心，尚不在於台灣今天是否已經準備好接受統一，而是台灣能不能開始建立一種新的政治心理——不再只是下意識拒絕，而是學會如何開價，「談不好就繼續再談」，這種開價能力，本身就是主體性的一部分。

過去幾十年，台灣政治最習慣的語言，是把兩岸問題簡化成「守護」與「被侵略」。這套語言在選舉動員上很有效，但存在一個很大的副作用，就是讓台灣慢慢失去處理終局問題的能力。因為當所有談判都被污名化，所有協商都被貼上投降標籤，最後的結果就會變成：台灣一邊強調自己的主體性，一邊卻失去真正運用主體性的能力。

是以，台灣應該反過來自視，自信真正有自信的社會，不會害怕談判，也不會只有拒絕。台灣如果真的認為自己與香港不同，那就不該只停留在「不要香港模式」，而應該更進一步問：既然台灣不是香港，那麼台灣到底值得一套什麼樣的安排？這才是「台灣方案」真正可以開始的地方。