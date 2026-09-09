台教授連發三文談｢一國兩制台灣方案｣　引爆兩岸討論　國台辦回應

撰文：鄭寧
出版：更新：

8月29日起，台灣彰化師範大學副教授李其澤博士在大陸微信公眾號「正當石」連續發表三篇文章，就「一國兩制台灣方案」進行制度推演並提出具體訴求，文章隨即被台灣《中時新聞網》轉載，並在兩岸輿論場及民間引發廣泛關注與討論。李其澤在文章中稱，「『一國兩制』在台灣地區幾乎是一個無法平靜討論的名詞，但制度研究不能停在贊成或反對。」

對於李其澤文章在兩岸引發關注，國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華今日（9日）在例行新聞發佈會上回應稱，樂見愈來愈多台灣同胞正視統一，開始了解討論「一國兩制台灣方案」的具體內容，文章中有分歧、有爭鳴是正常現象；並強調祖國統一對於台灣同胞而言「不是選答題，而是必答題」。

內地微信公眾號「正當石」自8月19日起開闢「一國兩制」台灣方案討論話題，吸引大量兩岸讀者投稿與留言。

8月29日，李其澤在首篇題為《兩制方案，台灣該要求什麼？》的文章中指出，2019年大陸方面提出探索「兩制」台灣方案，並表示願意吸收兩岸各界意見，因此台灣不妨認真接招，進行一場條件式壓力測試。

李其澤在文章中提出，若在接受「一個中國、由中央統一行使國家主權」的前提下，台灣應爭取「一國一主權、兩制兩法域；中央權限正面列舉，未列舉權力歸台灣行使；台灣保有民主、司法在台終審、地方擁有防衛能力；任何減損自治的改變，都必須取得台灣人民同意」。

針對談判核心，李其澤將其歸納為六組權力：一是民主制度不能被變更，行政首長與立法機關繼續由台灣居民直選，保留多黨競爭；二是司法必須在台終審，發生在台灣的案件一律由台灣法院審理，不得將居民移送大陸；三是基本權利設定「不得倒退」的地板，將現有各項自由權利寫入法律並提供司法救濟；四是前期不駐軍，但台灣保有區域防衛能力，承諾不加入外國軍事同盟，同時保留本地「區域防衛隊」；五是貨幣、稅收與人口制度不能被吸收，完整保留新台幣、獨立稅制與外匯存底，大陸居民赴台定居需由台灣法律管理；六是外交可以歸一，國際功能不能歸零，要保留台灣在海外的經貿文化辦事處，並以適當形式參與國際組織。

中共中央總書記、國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表重要對台講話，提出要探索「一國兩制台灣方案」。（影片截圖）

為了防止制度安排被單方面改變，李其澤更提出「四道法律鎖」，包括兩岸簽署《和平統一與台灣高度自治協議》、在中國憲法增設台灣專章、由全國人大制定《台灣基本法》，以及由台灣制定《自治憲章》並經台灣人民投票通過。

李其澤在文章中強調，凡減損民主選舉、司法終審、基本權利等重大修改，必須同時經過台灣立法機關絕對多數、台灣居民複決以及全國人大批准，「三把鑰匙，缺一不可」。

「台灣方案」引發討論　獲評：難得破冰文章

該文章刊發後引發大陸學者與網民關注，雖然部分內容引發大陸網民及學者的質疑，不過李其澤隨後再撰寫兩篇文章回應並作出部分修正。

其中，李其澤在第一篇文章中提出「中央權力正面列舉，未列舉權力歸台灣」引發大陸網民質疑，李其澤在第二篇文章中作出修正，明確承認中國是單一制國家，台灣特別行政區的高度自治權必須來自國家憲法和全國人大的授權，而不能被理解為與中央並列的原生權力。

「新黨」長期提倡兩岸統一，甚至已主動提出新黨版的「台灣方案」。（Facebook@鬱慕明觀察站）

復旦大學教授沈逸發表評論指，李其澤的文章是「見證歷史的一場討論」，「暫時放下立場爭論，直接進入主權、自治、民主制度、司法終審、國家安全、財政貨幣、軍事安排以及履約機制等具體問題，已經是難得的一步。」

同時，「正當石」亦轉引的一位台灣讀者的評論稱，過去幾乎沒有見過台灣有人如此認真討論「一國兩制台灣方案」的具體制度安排，即使對其中不少主張並不贊同，仍然樂見有人願意進入這個「深水區」。

國台辦：有分歧、有爭鳴是正常現象

在今日國台辦例行新聞發佈會上，發言人陳斌華亦就次表示，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。「一國兩制」在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧到台灣同胞的利益和感情。

陳斌華指出，祖國統一是不可阻擋的歷史大勢，對於台灣同胞而言不是選答題，而是必答題。大陸方面樂見愈來愈多台灣同胞正視統一，通過各種方式為「兩制台灣方案」建言獻策。在此過程中，兩岸同胞李其澤在第二篇文章中修正了他在分歧、有爭鳴都是正常現象。相信會有更多台灣同胞突破民進黨當局製造的思想禁錮和資訊繭房，愈來愈認識到「一國兩制」的優越性和「兩制台灣方案」的包容性。

外交部批賴清德歪曲聯大第2758號決議：台灣從來不是一個國家陸海警連續4月無空檔巡查台東海域　覆蓋面積超台灣兩倍封鎖後門大陸在台灣島以東開展海洋地球物理調查　採集海底環境基礎數據中國海警普陀山艦編隊位台灣島以東常態巡查　維護國家領土主權台灣最新民調：22%民眾願接受｢和平統一、一國兩制」想用網軍癱瘓大陸　反對一國兩制香港模式：柯文哲為什麼崛起？「一國兩制」知識枱曆進校園：小枱曆背後的大政治
一國兩制
台灣
台灣民主