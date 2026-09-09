台教授連發三文談｢一國兩制台灣方案｣　引爆兩岸討論　國台辦回應

8月29日起，台灣彰化師範大學副教授李其澤博士在大陸微信公眾號「正當石」連續發表三篇文章，就「一國兩制台灣方案」進行制度推演並提出具體訴求，文章隨即被台灣《中時新聞網》轉載，並在兩岸輿論場及民間引發廣泛關注與討論。李其澤在文章中稱，「『一國兩制』在台灣地區幾乎是一個無法平靜討論的名詞，但制度研究不能停在贊成或反對。」



對於李其澤文章在兩岸引發關注，國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華今日（9日）在例行新聞發佈會上回應稱，樂見愈來愈多台灣同胞正視統一，開始了解討論「一國兩制台灣方案」的具體內容，文章中有分歧、有爭鳴是正常現象；並強調祖國統一對於台灣同胞而言「不是選答題，而是必答題」。



內地微信公眾號「正當石」自8月19日起開闢「一國兩制」台灣方案討論話題，吸引大量兩岸讀者投稿與留言。

8月29日，李其澤在首篇題為《兩制方案，台灣該要求什麼？》的文章中指出，2019年大陸方面提出探索「兩制」台灣方案，並表示願意吸收兩岸各界意見，因此台灣不妨認真接招，進行一場條件式壓力測試。

李其澤在文章中提出，若在接受「一個中國、由中央統一行使國家主權」的前提下，台灣應爭取「一國一主權、兩制兩法域；中央權限正面列舉，未列舉權力歸台灣行使；台灣保有民主、司法在台終審、地方擁有防衛能力；任何減損自治的改變，都必須取得台灣人民同意」。

針對談判核心，李其澤將其歸納為六組權力：一是民主制度不能被變更，行政首長與立法機關繼續由台灣居民直選，保留多黨競爭；二是司法必須在台終審，發生在台灣的案件一律由台灣法院審理，不得將居民移送大陸；三是基本權利設定「不得倒退」的地板，將現有各項自由權利寫入法律並提供司法救濟；四是前期不駐軍，但台灣保有區域防衛能力，承諾不加入外國軍事同盟，同時保留本地「區域防衛隊」；五是貨幣、稅收與人口制度不能被吸收，完整保留新台幣、獨立稅制與外匯存底，大陸居民赴台定居需由台灣法律管理；六是外交可以歸一，國際功能不能歸零，要保留台灣在海外的經貿文化辦事處，並以適當形式參與國際組織。

中共中央總書記、國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表重要對台講話，提出要探索「一國兩制台灣方案」。（影片截圖）

為了防止制度安排被單方面改變，李其澤更提出「四道法律鎖」，包括兩岸簽署《和平統一與台灣高度自治協議》、在中國憲法增設台灣專章、由全國人大制定《台灣基本法》，以及由台灣制定《自治憲章》並經台灣人民投票通過。

李其澤在文章中強調，凡減損民主選舉、司法終審、基本權利等重大修改，必須同時經過台灣立法機關絕對多數、台灣居民複決以及全國人大批准，「三把鑰匙，缺一不可」。

「台灣方案」引發討論 獲評：難得破冰文章

該文章刊發後引發大陸學者與網民關注，雖然部分內容引發大陸網民及學者的質疑，不過李其澤隨後再撰寫兩篇文章回應並作出部分修正。

其中，李其澤在第一篇文章中提出「中央權力正面列舉，未列舉權力歸台灣」引發大陸網民質疑，李其澤在第二篇文章中作出修正，明確承認中國是單一制國家，台灣特別行政區的高度自治權必須來自國家憲法和全國人大的授權，而不能被理解為與中央並列的原生權力。

「新黨」長期提倡兩岸統一，甚至已主動提出新黨版的「台灣方案」。（Facebook@鬱慕明觀察站）

復旦大學教授沈逸發表評論指，李其澤的文章是「見證歷史的一場討論」，「暫時放下立場爭論，直接進入主權、自治、民主制度、司法終審、國家安全、財政貨幣、軍事安排以及履約機制等具體問題，已經是難得的一步。」

同時，「正當石」亦轉引的一位台灣讀者的評論稱，過去幾乎沒有見過台灣有人如此認真討論「一國兩制台灣方案」的具體制度安排，即使對其中不少主張並不贊同，仍然樂見有人願意進入這個「深水區」。

國台辦：有分歧、有爭鳴是正常現象

在今日國台辦例行新聞發佈會上，發言人陳斌華亦就次表示，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。「一國兩制」在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧到台灣同胞的利益和感情。

陳斌華指出，祖國統一是不可阻擋的歷史大勢，對於台灣同胞而言不是選答題，而是必答題。大陸方面樂見愈來愈多台灣同胞正視統一，通過各種方式為「兩制台灣方案」建言獻策。在此過程中，兩岸同胞李其澤在第二篇文章中修正了他在分歧、有爭鳴都是正常現象。相信會有更多台灣同胞突破民進黨當局製造的思想禁錮和資訊繭房，愈來愈認識到「一國兩制」的優越性和「兩制台灣方案」的包容性。