3台男繞半個歐洲圖運50公斤K仔來港　意大利警方發覺路線怪異破案

近日，意大利警方破獲一宗重大跨境毒品走私案，3名台灣籍男子涉嫌計劃將高達50公斤的毒品氯胺酮（俗稱K仔）由意大利運往香港。據意大利媒體報道，該犯罪團夥為免事情敗露，竟設計了一條非常迂迴的運毒路線，先從台灣入境比利時，接著從荷蘭搭巴士至意大利，最後計劃從意大利的機場搭機運毒往香港，可惜最後難逃警方火眼金睛。



當局透露，此次查獲的50公斤毒品市值預估高達300萬至400萬歐元。（圖／翻攝自youtube／GrNet News - Sicurezza e Difesa）

意大利警方在機場查獲50公斤「K仔」。（圖／翻攝自youtube／GrNet News - Sicurezza e Difesa）

意大利警方合共查獲50公斤毒品。（La Repubblica）

據意大利「共和報」（La Repubblica）、意大利國營廣電公司（RAI）等媒體報道，意大利海關總署23日公佈破案消息，事發於羅馬菲烏米奇諾機場（Fiumicino Airport），意大利警方察覺兩名36歲台灣籍男子乘機路線詭異，遂對託運行李進行嚴格安檢，隨後查出裡面藏有13個密封包裹，內含25公斤「K仔」。

這條「異常」的路線與行程，引起意大利海關及警方懷疑。（央視新聞/圖片與事件無關）

意大利警察在機場察覺兩名36歲台灣籍男子乘機路線詭異，遂對託運行李進行嚴格安檢。（roma fiumicino）

警方隨後順線追查，發現還有第3名43歲台灣籍同夥疑犯下榻於機場附近的酒店，便前往酒店房間搜查，再搜出另外13個包裹，同樣藏有25公斤「K仔」，合共查獲50公斤毒品。

報道指，該犯罪團夥設計了一條非常迂迴的運毒路線，3名疑犯先從台灣飛往比利時布魯塞爾，在當地取得大批毒品後，在荷蘭換乘陸路巴士前往意大利，最後搭乘航班將毒品運往香港。然而，因為這條「異常」的路線與行程，引起意大利海關及警方懷疑，最終露出馬腳。

當局透露，此次查獲的50公斤毒品若流入市場，市值預估高達300萬至400萬歐元（約2683萬港元至3577萬港元）。目前，3名涉案台灣男子因涉嫌跨國走私大量毒品，已被當地警方以現行犯拘捕，案件正進一步調查中。