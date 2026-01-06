網紅柬埔寨流浪獲救身體極差　冰毒K仔呈陽性　受訪稱被關了幾天

20歲內地女網紅umi（本名吳甄楨）在柬埔寨街頭流浪，目前已被救並獲得醫療幫助，但她身體狀況非常不好，被診斷出肺部感染、胸腔積液等病症。另外，吳甄楨冰毒K仔呈陽性。她接受內地媒體采訪時稱，由朋友介紹來柬埔寨工作，前些日子被人關了幾天。但一些細節問題，她又指記憶模糊不清，不記得了。



吳甄楨在社交平台打造「精緻人設」。（抖音截圖）

吳甄楨被拍到在柬埔寨街頭流浪。（互聯網）

吳甄楨坦白：朋友介紹來柬工作

中國新聞周刊報道，吳甄楨接受視像通話采訪時稱，去年3月她被朋友介紹來柬埔寨做服務行業工作，不是外界傳的「被男友哄騙」。在柬工作期間，有結交一名男友但分手了。之所以流落街頭，是因為行動不便和身體狀況不佳，房東擔心安全問題，遂將她趕出去。

網民最新爆料，吳甄楨已被送往救助站，在那裏吃上八寶粥了。（抖音截圖）

對於別的細節問題，吳甄楨稱自己曾被人關了幾天，但又說自己記憶模糊不清，説不清被關的原因和地址，另外也不願説她具體是做什麽工作。

毛髮毒品檢測 冰毒和Ｋ粉均呈陽性

吳甄楨獲救後在柬埔寨西港同濟醫院接受治療，醫院發現她身體狀況非常糟糕，檢查後診斷她有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等，還存在軀體化障礙、低蛋白血症。而在毛髮進行檢測，冰毒和Ｋ粉（氯胺酮，港稱K仔）均呈陽性。

有知情人透露，1月5日吳甄楨接受警方問詢時表達不清，「她記得原來租住的小區樓棟和房間號，但不記得怎麼被房東趕出來、怎麼被酒店拒之門外。」

中國駐柬埔寨大使館回應已找到吳甄楨，並送其到醫院救治。（微博截圖）

除了問父母要錢 還向親友借錢

中國新聞周刊報道，吳甄楨母親稱，女兒初中畢業後就外出打工，很少和家人聯繫，甚至她去柬埔寨一個多月，家裏才知道，「她說柬埔寨那裏好賺錢，但沒說具體在做什麼」。

吳母曾多次勸她回家，但都被拒絕。除了問父母要錢，吳甄楨還問周邊親友借錢，隨着她要錢越來越多，家人發覺不正常，但她一直不説，「我問她錢都花在了哪裏，她一直迴避這個話題，不可能兩天就花掉1萬塊錢吧？」

Umi過往的形象都比較光鮮亮麗。（互聯網圖片）

其母苦勸回家被拒 送機票也不願回來

吳母還説，去年12月初，曾求助親戚幫女兒買下一張12月6日的回國機票，但在航班起飛前，吳甄楨告訴她無法回國，「她說自己腿走不了路，到了機場，工作人員因為她身體差不讓上飛機。」她有勸過女兒求助大使館，但對方執意回到出租屋，直到12月26日失聯。

最後，吳母透露，在福建當地警方協調下，她將今日（1月6日）前往柬埔寨接女兒回國。