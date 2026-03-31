28歲中國博士生意大利山區失蹤兩個多月　確認被雪崩掩埋遇難

3月30日晚，在意大利失聯的四川大學博士生黃鵬的遺體被找到。此前，黃鵬於1月19日到多洛米蒂山區，之後與外界失去聯繫，已失聯兩個多月，事件引發中意兩國關注。



黃鵬。（紅星新聞）

《極目新聞》報道，當地時間3月30日，28歲中國留學生黃鵬的遺體在富內斯山谷梅茲迪山口附近的一場雪崩中被發現。負責此案的官方機構已確認這一消息，遺體上的衣物和裝備與失蹤的黃鵬相符，官方表示其被雪崩掩埋。

黃鵬遺體被發現。（極目新聞）

28歲中國博士生意山區失聯逾10天 或往海拔2千米避難所時受困

據此前報道，黃鵬來自貴州興義農村，是四川大學水利水電學院的博士生。2025年8月，他獲得國家留學基金委獎學金，被公派至意大利圖西亞大學進行為期15個月的學術交流，研究方向為「技術促進可持續性和生物技術」。

黃鵬體型偏瘦，身高約170厘米。（極目新聞）

黃鵬徒步路線模擬圖。（紅星新聞）

據黃鵬姐姐黃女士向多家媒體透露，弟弟前往多洛米蒂似乎是為了採集「論文素材」。黃女士表示，弟弟在大學期間有過戶外徒步經驗，也曾涉足過環境艱苦的地區。1月19日早上6:30左右，他從維泰博市出發，前往多洛米蒂山區，本應於23日返校。然而此後便杳無音信。