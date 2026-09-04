23歲中國女留學生意大利意外溺亡　同行人稱「跳入湖中瞬間消失」

近日，意大利拉齊奧大區圖拉諾湖（Lake Turano）發生一起溺水事故，一名23歲中國籍女子不幸溺亡，引發關注。9月3日，中國駐意大利大使館工作人員證實此事，並表示使館正有序協助死者家屬處理事件後續。



同行人：女子跳入湖中後瞬間消失

據意大利當地媒體報道，該名女子和兩位朋友都是留學生。事發之前，他們在羅馬遊玩，計劃遠離城市喧囂，來到卡斯泰爾迪托拉市的圖拉諾湖享受周末。事發當日下午，3人在湖邊待了一會，決定下水游泳。

據其同行朋友描述，該名女子跳入湖中後，瞬間陷入水下並消失。發現女子遲遲沒有浮出水面，同行朋友和現場目擊者立即撥打求救電話，當地消防救援隊與卡斯泰爾迪托拉警署迅速趕赴現場展開水上搜救。

圖拉諾湖（Lake Turano）（網絡圖片）

經過潛水搜尋，救援人員與事發當晚尋獲該名女子的遺體，送往當地醫院進行司法鑑定，檢方安排剖檢以確認具體死因。

大使館證實此事 協助遇難者家屬處理後續

另據《南都N視頻》報道，事發後，卡斯泰爾迪托拉市長切薩里娜·達萊桑德羅（Cesarina D'Alessandro）在官方聲明中表示，其知悉事件後，主動與中國駐意大利大使館取得了聯繫並通報相關情況，其代表個人、市政府以及全鎮居民，對這名年僅23歲中國留學生的早逝表達了深切與誠摯的哀悼。當地社區將與遇難者家屬緊密站在一起，並承諾為後續善後事宜提供一切必要的支持與幫助。

圖拉諾湖（Lake Turano）（網絡圖片）

9月2日，中國駐意大利大使館發文提醒旅意中國公民注意湖區涉水活動安全，提前關注當地氣象預報，留意湖區警示標誌，切勿前往未開發、未開放湖域。 3日，大使館工作人員確認有一名23歲中國女留學生在此次事故中溺亡，使館正協助遇難者家屬處理事件後續。