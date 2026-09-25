習近平訪美｜由花藝到香檳　特朗普國宴細節如何凸顯中美和平？

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭當地時間周四（9月24日）晚將在白宮東廳為訪美的中國國家主席習近平與夫人彭麗媛舉行國宴。白宮當天公布國宴菜單，包括前菜、主菜和甜點，菜單主要展示美國食材，並融入中國元素，將兩國的烹飪傳統融為一體。



梅拉尼婭（Melania Trump）辦公室周四在白宮官網公布國宴菜單。聲明稱，此次國宴由梅拉尼婭主持籌備，除官方代表團外，商界領袖和政府官員也將出席。

國宴菜單主要展示美國食材，並巧妙融入中國元素，將兩國的烹飪傳統融為一體。晚宴將以世釀伯格酒莊「黑中白」（Schramsberg 「Blanc De Noir」）氣泡酒祝酒開場，以致敬1972年時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）與時任中國總理周恩來在北京舉行的歷史性「和平祝酒」。這款美國氣泡酒正是當年那場歷史性會晤所使用的酒款，至今仍在白宮活動中受到青睞。

2026年9月24日，美國總統特普在華盛頓白宮為中國國家主席習近平舉行的國宴上祝酒。（路透社）

國宴的第一道菜包括黃南瓜濃湯（Yellow Squash Velouté）、野菇燴菜配香脆意式培根（Wild Mushroom FricasséeCrispy Pancetta），以及香葱油（Scallion Oil）。

白宮聲明介紹，第一道菜是以香甜黃南瓜製成的細膩絲滑濃湯。這道菜經過細緻調配，突出了野生蘑菇的細膩時令風味，並配以新鮮香草炒制。這些食材共同烹製出風味濃郁的燴菜，搭配香脆的意式培根，形成鹹香與煙燻味的層次對比。最後淋上葱油，為整道菜增添了鮮亮色彩與淡雅葱香。

國宴的第二道菜包括芝麻脆皮海鱸魚（Sesame Crusted Sea Bass）、燉嫩白菜配烤園圃茄子（Braised Baby Bok ChoyRoasted Garden Eggplant），以及青醬（Sauce Verte）。

2026年9月24日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉妮婭在白宮為中國國家主席習近平和夫人彭麗媛舉行國宴，圖為國宴菜單。 （路透社）

據介紹，第二道菜選用新鮮海鱸魚精心烹製，表面裹以烤芝麻。這種搭配既形成了香氣馥郁、帶有堅果風味的酥脆外皮，又保持了魚肉的鮮嫩多汁。海鱸魚佐以爽脆嫩白菜與烤園圃茄子，呈現出微帶焦糖的風味層次。最後淋上由新鮮香草製成的鮮亮青醬，為這道菜增添了清爽、微酸且帶有田園氣息的獨特風味。

甜點方面則包括香草奶油慕斯配白宮蜂蜜雪糕（Vanilla Crémeux & White House Honey Ice Cream），以及桃杏仁奶油餅配酸櫻桃果醬（Walnut FrangipaneSour Cherry Confit）。

據介紹，甜點是一道口感順滑的香草奶油慕斯，中間包裹着鮮亮的酸櫻桃果醬，底層鋪有濃郁的核桃杏仁奶油餅。甜點呈現出水果般的造型，搭配一款用採收自白宮的蜂蜜製成的細膩雪糕，相得益彰。

國宴的表演方面，據介紹，在正式晚宴期間將有多場表演，領銜嘉賓是接受過古典聲樂訓練的男高音歌唱家馬基奧（Christopher Macchio），他曾於2025年美國總統就職典禮上獻唱。

星期四晚的娛樂節目將由美國海軍陸戰隊和美國陸軍的軍樂團獻演，包括「總統專屬」（The President's Own）的美國海軍陸戰隊軍樂隊、「指揮官專屬」（The Commandant's Own）的美國海軍陸戰隊鼓號隊、美國陸軍合唱團以及美國陸軍絃樂團。

2026年9月24日，美國總統特朗普伉儷在白宮設國宴歡迎中國國家主席習近平及夫人彭麗媛，在門外迎接握手。（路透社）

國宴的花藝與裝飾方面，當晚的裝飾洋溢着温馨與喜慶的氛圍，並汲取了紅色在中國歷史中源遠流長的文化內涵。花瓶中盛滿綻放的紅色花朵。餐桌鋪着濃郁的紅色桌布，並點綴着大麗花與毛茛花。

在時令鮮花之中，餐桌上還陳列着來自白宮收藏的鍍金銀器。餐桌上擺放着列根國宴餐具（Reagan State Service）。這些細節將中國藝術與美國傳統融為一體。