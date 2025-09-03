民進黨美女政客賴品妤落選變「無業」　米蘭拍美照被質疑錢從何來

民進黨前立委賴品妤在2024年選戰中連任失利，卸任後一舉一動仍備受社會關注。



日前她在臉書PO出在意大利米蘭拍攝的美照，但卻被網友質疑：

「支出好高」

「錢從哪來？」



賴品妤米蘭拍美照被質疑「錢從哪來」。（Facebook@LaiPinYuSouichi）

賴品妤出面澄清，並嗆聲：

寫出這篇歪評的人，智識可能在平均以下。

賴品妤8月31日在臉書發PO出多張她身穿黑色洋裝，站在意大利米蘭主座教堂拍攝的照片。但些照片卻引來網友質疑，稱她可能是包機前往意大利，並請專業攝影團隊拍攝，網友還找出賴品妤身上裙子的價格，質疑：

她的支出好高，她現在有工作嗎？錢從哪來？

對此，賴品妤在臉書上發文表示，能夠精確評價一個人的外貌、髮型、穿衣乃至品味風格本身就是一種專業，理應有足夠專業才能具有正確認知，並不是臉上有長五官、身上有穿衣服就有能力做出正確評價。 就如同法盲一般，並不是有識字就叫做懂法律。

賴品妤指出，這組相片是她到米蘭時順道拍攝的，攝影費用一小時60歐元，米蘭主座教堂頂樓門票17歐元，妝髮從頭到腳也都是她自行處理；如果會認為這些照片看起來像「包機請專業團隊出國拍攝或是作品如同藝人水準」那只是說明評論者本身毫無任何相關智識，無法判斷任何事情；再提醒一次就跟法盲一樣，如果不是識字就懂法律，那麼就不是有穿衣服有五官就叫懂外貌。

賴品妤說：

任何有關我外貌的評論跟指教，我沒有任何興趣，因為這些人不是專業人士，而這些人的美醜也跟我無關，我沒有什麼興趣評論批評者外貌，你是中人之姿以上或以下對我來說也沒有任何意義，但寫出這篇歪評的人智識在平均以下倒是頗有可能。

切割？雲豹突發員工信：與賴品妤無任何職務業務關聯

