習特會提中美二戰同盟　台媒社論批民進黨史觀致｢中華民國被消失｣

美國總統特朗普與中國大陸國家主席習近平於華府舉行「習特會」，會後雙方將二戰盟友關係寫入成果共識。對此，台媒《中國時報》與《聯合報》接連發表社論指出，中美兩國元首重新確立二戰盟友敘事，導致「中華民國」在國際歷史論述中遭淡化與消失。



兩報社論批評，這與民進黨政府長期採取的歷史論述與政策立場密切相關，中美兩國藉由重溫二戰盟友歷史建立戰略溝通護欄，但在此過程中，「中華民國的歷史定位卻遭受嚴峻考驗」，民進黨若持續去中國化與去抗戰史觀，恐將在國際大國博弈的歷史敘事中面臨進一步被邊緣化的困境。



習近平訪美：2026年9月24日，習近平、彭麗媛、王毅等人出席白宮舉行的歡迎儀式（Reuters）

《中國時報》以〈川習二戰敘事中華民國消失了〉為題發表社論表示，中美雙方在會後共識中明確列出：「兩國元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。」 針對陸委會與外交部政務次長吳志中對此表達「去中華民國化」的痛心與反駁，中時社論直言，這是民進黨政府「刻意曲解歷史之後的自食惡果」。

中時社論指出，民進黨政府長期推動「終戰」論述以替代抗戰勝利，並否認台灣光復的法理事實，甚至「戴著日本軍國主義者的眼鏡來看待二戰歷史」。社論提到，民進黨一方面拒絕認同「中國」，另一方面又在兩岸歷史爭議中試圖爭奪正統，顯得「既虛偽又荒謬」。社論強調，民進黨政府拋棄了兩岸共享的抗日歷史記憶，導致其在中美重提二戰盟友光榮歷史時，失去質疑與叫板的立場。

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閱兵上，解放軍士兵站在一架無人機旁。（Reuters）

《聯合報》則以〈民進黨掏空的中華民國歷史，中共整碗捧去〉為題發文分析，特朗普在歡迎儀事及國宴上提及飛虎隊、美軍詞彙「工合」，以及「從孫子到孫中山」的中國歷史傳統，並與習近平達成中美為二戰盟友的共識。

社論質疑，二戰期間代表中國與美國並肩作戰的是蔣介石領導的中華民國，飛虎隊亦是應國民政府之邀來華助戰，特朗普提到的孫中山更是「中華民國國父」。然而，特朗普完全接受了習近平的歷史框架與抗戰敘事，使得「中華民國就消失了」。

聯合報社論強調，面對陸委會對北京論述的指責，民進黨政府「極力切割大陸時期的中華民國歷史，更不曾有過中華民國是二戰戰勝國的自豪感，只有濃濃戀殖的台獨史觀與終戰紀念」，根本無力爭回二戰歷史話語權。

社論總結指出，正是因為民進黨長期掏空中華民國歷史，加上國民黨無力護持，才導致相關歷史主導權「讓中共整碗捧去」。