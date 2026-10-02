美台軍售｜首批兩架F-16V抵台　進駐台東基地強化台灣東部空防

台灣空軍以「鳳翔專案」為代號，向美國採購66架全新F-16V Block70戰機，首批兩架、編號6727及6728，於今（2）日中午許飛抵台灣，降落台東志航空軍基地。台媒分析，這批戰機除將補強台灣東部空防，也涉及志航基地轉型、機隊後勤整合及對海、對陸打擊能力的提升。



台媒《中央社》報道，台灣空軍過去以持續性預算，斥資新台幣2472億2883萬元（約合608億港元），籌購66架全新F-16V Block70，首批兩架戰機於美東時間8月17日從美國德州起飛，隨後降落夏威夷，歷經近一個半月檢整，10月1日從夏威夷飛往關島，經多次空中加油後，於2日中午抵達台東。

美軍出口的F-16V Block 70戰機。（YouTube@Beyond Explained影片截圖）

《中央社》分析文章指出，這項軍購是美國《2019國防授權法》及《亞太再保證倡議》通過後，台灣首次提出的重大軍備採購，兩項法案分別涉及強化對台軍售的法律地位，以及將台灣視為印太戰略夥伴。2019年再適逢《台灣關係法》生效40周年，因此這項採購具有落實美台戰略安全合作的意義。

報道指出，台灣過去曾向美國爭取F-35B垂直起降型戰機，但評估後選擇F-16V Block70，主要考量是即時戰力形成與後勤相容性。F-35價格昂貴、維修複雜，獲得時程較長，按台灣官方說法，台灣則已具備數十年操作F-16的經驗與基礎設施，採購Block70有助銜接現有體系，避免空防戰力出現空窗期。

2025年11月18日，一架隸屬於美國空軍第6武器中隊的F-35「閃電II」戰鬥機從內華達州內利斯空軍基地起飛，執行美國空軍武器學校的整合任務。（美國空軍官網）

在作戰性能方面，報道指出，F-16V Block70搭載AN/APG-83主動電子掃描陣列雷達、L3Harris AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」電戰系統及JHMCS II頭盔，結合大推力GE F110引擎與適型油箱，可提升戰機在電磁干擾環境下的視距外接戰及多目標打擊能力。

報道分析，隨着解放軍航艦與海空兵力頻繁繞行台灣東部海域，台灣東部以往被視為「後方」的戰略環境已經改變，待新戰機進駐台東志航基地，可補強花東空防，並利用中央山脈的地理屏障，提高戰術存活率。

此外，報道指出，志航基地亦將承擔起轉型任務，有鑑F-5E／F戰機退役、勇鷹高級教練機接棒，基地接裝F-16V Block70後，將由部隊訓練單位轉型為第一線主力作戰聯隊，即第七戰術戰鬥機聯隊，提升花東區域的空防作戰能力。

《中央社》突出強調，台灣軍方新購66架F-16V Block70，加上現役升級的139架F-16V Block20，台灣未來將擁有合計205架F-16V，成為全球機隊規模前列的使用方。

報道指出，龐大的機隊可望帶動台灣國防產業及漢翔公司的維修能量，順勢推動後勤維修本土化，有助降低營運與維持成本，並在戰時建立快速修復戰損的自主能力。

最後在武器掛載方面，分析指出，F-16V Block70具備重型起落架及11個掛載點，可配置AIM-9X、AIM-120D、AGM-88、AGM-154C聯合距外武器（JSOW）、聯合直接攻擊彈藥（JDAM），以及空射型魚叉導彈等武器。

報道分析，F-16V Block70搭配適型油箱後，作戰半徑可達900至1200公里，任務可由防空攔截進一步延伸至對敵方沿海雷達設施進行源頭壓制，以及對渡海船團實施遠程打擊，強化濱海拒止與反擊能力。