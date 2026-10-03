台灣海巡署雲林艦向大陸漁船噴水砲　國台辦：不得危險粗暴對待

台灣海巡署稱10月1日在東沙海域發現兩艘大陸籍漁船越界下錨作業，其中「金鯊」在多次廣播後仍拒不起錨，海巡雲林艦遂以水砲驅離，該船其後在航離時失去動力，台灣海巡人員確認船上人員安全，提供35份熱食，並將船拖至限制水域外，於2日上午交由大陸籍工作船拖回。



對此，國台辦於2日晚間發表回應，要求台灣有關方面，「不得使用危險方式粗暴對待在相關海域正常作業的大陸船舶船員」，如造成嚴重後果，一切責任由台方承擔。



台灣海巡署正在對1艘大陸漁船以水砲攻擊駕駛室。（Threads ）

台灣海巡署指出，雲林艦依法廣播驅離越界陸船，「粵」船隨即駛離，但「金鯊」號拒不起錨。經連續廣播3次無效後，4000噸級雲林艦以水砲對空射擊30秒示警，隨後靠近朝駕駛艙噴水90秒，「金」船隨即起錨航離，結果船隻失去動力。

基於人道考量，雲林艦持續在旁戒護，於當晚應要求以小艇提供35份熱食予陸船人員食用。隨後雲林艦展開拖帶，由東沙分隊巡邏艇全程戒護，於昨1日晚間11時許將其安全拖離限制水域外。今（2）日清晨6時許，「金」船平安移交陸籍「海洋石油681號」工作船拖回。

國台辦則於2日晚間發布回應稱，「台灣有關方面應尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的歷史和事實，不得使用危險方式粗暴對待在相關海域正常作業的大陸船舶船員，如造成嚴重後果，一切責任由台方承擔。」

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，2019年至2022年間，台灣海巡署動用高壓水柱驅離越界船隻成為常態新聞。自2024年2月14日發生「金廈撞船事件」導致兩名陸方船員死亡，台灣方面無法提供執法錄影帶，引發執法粗暴過當的爭議，一度讓兩岸關係十分緊張。

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該事件最終因陸方家屬因等不到台灣方面道歉，至今拒絕領回遺體。該起事件後，兩岸海上氛圍緊繃敏感，台灣海巡署也近兩年未曾公開發布動用水砲驅離陸方船隻的消息。

報道提到，兩岸海上驅離手段，一直「避免」在海面上動用水砲這類具高度衝擊與破壞性的物理攻擊。陸方海警船對待台灣船隻傾向採取單方面「管轄權」作法，近兩年經常在台海周邊進行「常態化」灰色地帶巡航。

此次「雲林艦」在東沙群島周邊重啟水砲執法並公布影像，隨即引發國台辦痛批回應，後續值得觀察台海周邊情勢與大陸海警是否有相關巡航反制。