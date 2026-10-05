鄭麗文評「洋流」：民進黨凝聚基本盤　未見破圈勝選不至於

民進黨台北市長參選人沈伯洋近月掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文表示，「洋流」與當年的「韓流」差距很大，認為民進黨主要藉此凝聚基本盤、催出投票率，雖可能拉近沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但目前尚看不出爭取中間選民的「破圈」效應，沈伯洋要贏還不至於。



鄭麗文今（5）日中午接受網路節目專訪，期間稱「流」有很多種，如果拿「洋流」與當年的「韓流」相比，當然不能比，兩者差距很大。鄭麗文認為，今年選情異常冷清，民進黨刻意操作洋流，就是為了鼓動基本盤出來投票，否則連基本盤都不投票，民進黨就會輸得很難看。

國民黨主席鄭麗文。（國民黨）

鄭麗文表示，若能有效凝聚基本盤，對全台選情也有拉抬作用，洋流效應就在於凝聚民進黨基本盤，民進黨期望透過網絡能量、資源，以及長年培養的青年軍，成功動員造勢。對民進黨而言，炒作洋流不是為了勝選，而是為了催票，只要能拉近差距，就算選得漂亮。

談及過去幾屆台北市長選舉，鄭麗文批評，民進黨連像樣的候選人都推不出來，弱到每次三方競逐都會輸。她認為，民進黨目前設定的目標就是讓基本盤出來投票，這一定會拉近與蔣萬安的票數差距，但沈伯洋要勝選「還不至於」。她表示，現階段藍營就是穩紮穩打，維持選情穩定。

9月15日，沈伯洋於士林華榮街市場掃街拜票。（facebook@沈伯洋）

至於洋流能否進一步「破圈」，爭取中間選民支持，鄭麗文表示，目前還看不出來，也沒有感覺到。她舉例，前行政院長蘇貞昌過去參選台北市長時聲勢也很高，外界認為來勢洶洶，甚至轉換個人形象，走溫情、年輕路線，最後雖然選得相當漂亮，仍未能勝選。

另就知名主持人蔡康永4日現身沈伯洋造勢活動、被大陸網民揚言封殺一事，鄭麗文表示，她完全不知道其中內幕，與蔡康永也沒有私交，不清楚他為何到場。她認為，蔡康永當天打扮相當低調，究竟希望被認出來，還是不希望被認出來，外界無從得知，或許有私人原因，但她與當事人不熟，無法替蔡康永多作說明。