台北警察搜查同志酒吧爆歧視殘疾人士言論　引發警民衝突遭申誡

綜合台媒報道，10月3日，台北市警察在搜查西門町一間同志酒吧Commander D時，說出「殘障也可以做愛喔」等不當言論，引發警民衝突。台北市警察局今天（10月5日）表示，經調閱隨身攝錄機畫面，確有4警涉言詞不當，均申誡2次，帶班偵查隊長記過、萬華分局長陳勇華自行報請處分申誡2次。



10月3日，台北警方搜查一家同志酒吧時發表歧視言論引發警民口角衝突，事後更有聲援團體不滿警方執法態度，集結前往西門町紅樓機動派出所拉橫額抗議，要求警方給予交代，雙方一度在派出所外對峙。

據《聯合報》報道，台北市警察局局長林炎田今天（10月5日）表示，案發酒吧受到民眾檢舉13次，警方於10月3日下午4時許執行搜索；現場上百人中，有51人半裸或全裸，警方依社會秩序維護法裁罰，另將店內鍾姓負責人依妨害風化罪嫌送辦。

警員在酒吧內查獲保險套。（中時新聞網）

聲援團體在萬華機動派出所外抗議員警歧視身障人士。（中時新聞網）

經調閱隨身攝錄機畫面，確有4警涉言詞不當，均申誡2次，帶班偵查隊長記過、萬華分局長陳勇華自行報請處分申誡2次。

受處分的4名員警，除了1人脫口「身障也能在廁所做愛？」，有2人在控制現場人員時，對民眾脫口「跪下！」，另1人在民眾持手機拍攝時要求「禁止拍攝」，後續民眾要求提供警員編號時，脫口「編你媽」，皆言詞不當，從嚴處分申誡2次。

台北市長蔣萬安也於今日（10月5日）公開道歉，稱警方行使公權力發生不當，非常遺憾，對被影響的朋友抱歉，他要求警察局長嚴肅檢討這件事情，並依規定處置。