台灣民宿變態少東深夜闖陸女客房床邊自慰　賠償30萬台幣後判緩刑

台灣屏東縣恆春鎮一家民宿發生猥褻案件。一名赴台旅遊的大陸籍女性住客於2025年10月間入住該民宿，深夜在未上鎖的房間內休息時，民宿業者之子王姓男子竟趁隙潛入房內，站在床邊目視女客並進行自慰，甚至將體液直接噴灑於床鋪上。女客察覺異狀後因極度恐懼不敢輕舉妄動，僅能閉眼裝睡，事後隨即報警處理。案經屏東地方法院審理，考量王男坦承犯行並賠償30萬元（新台幣，約7.4萬港元，下同）與被害人達成和解，依乘機猥褻罪判處有期徒刑7個月，宣告緩刑2年。



民宿少東夜闖朝女房客自慰 稱酒後失態遭判7月

判決指出，案發於2025年10月24日凌晨4時許，女客在半夢半醒間察覺房門遭人開啟，隨後傳出急促自慰聲響並感受到體液噴濺，身心嚴重受創。全案於檢方偵辦初期，原依刑責較重的強制猥褻罪將王男起訴；然而法院審理時認為，被害人在事發當時並未睜眼、出聲或有肢體抗拒，而王男到案後亦稱無法確定對方當時為清醒或沉睡，缺乏積極事證認定其係強行施壓，遂依其行為時的主觀認知，改依乘機猥褻罪論處。

台灣屏東縣恆春民宿少東深夜闖客房對女房客猥褻。（TVBS新聞網授權使用）

屏東地院法官審理表示，王男雖然未直接觸碰女客肢體，但在他人床畔自慰的行徑，已嚴重侵害他人性自主意願與善良風俗，並對被害人造成難以抹滅的心理陰影。

法官考量王男無故意犯罪前科，犯後坦承為「酒後失態」並展現悔意，同時已如數給付30萬元賠償金，取得被害人諒解，最終判處有期徒刑7個月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並命其於判決確定後1年內完成3場次法治教育。全案仍可依法提起上訴。

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