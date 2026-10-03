台媒：台灣外長林佳龍將赴美國亞利桑納州鳳凰城　拜會當地政要

據台灣媒體報道，台灣外長林佳龍預計4日前往美國亞利桑納州鳳凰城，參加「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」揭牌典禮，同時拜會當地政要。



台灣外長林佳龍預計4日前往美國亞利桑納州鳳凰城。（Facebook@林嘉龍）

據台灣《自由時報》3日引述消息人士稱，林佳龍預計台北時間4日抵達美國亞利桑納州鳳凰城，出席台灣駐鳳凰城辦事處的揭牌儀式，並拜會亞利桑那州及鳳凰城市的政要，同時將參訪台積電亞利桑那廠，與赴美投資企業人士交流。

消息指出，隨林佳龍訪美的企業考察團由全台創新創業總會及國經協會組成，並邀AI、科技、生醫、觀光旅遊及金融貿易等領域企業代表同行。美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯也將特別自華府前往鳳凰城，陪同相關行程。

台灣外長林佳龍預計4日前往美國亞利桑納州鳳凰城。（Facebook@林嘉龍）

台灣與美國鳳凰城合作密切。今年7月，台灣宣佈在亞利桑那州首府鳳凰城增設在美國的第14個辦事處，以促進台美雙向投資。今年1月15日，林佳龍親自出席星宇航空為直飛鳳凰城航線舉行的首航典禮，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）搭乘首航班機返美。

另據《世界日報》報道，鳳凰城辦事處的首任處長，將由台灣外交部長林佳龍辦公室主任焦國恩出任。