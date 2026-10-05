美國對台3億美元軍援屆期　美媒：是否撥付列為機密

美媒《華盛頓太陽報》（The Washington Sun）近日報道，特朗普政府已將國會撥給台灣的3億美元「外國軍事融資」（FMF）款項現況列為機密，這筆款項於9月30日屆期後是否最終撥付、透過其他機制保留，抑或因到期而失效，國會議員無法公開得知。



相關報道指出，國家主席習近平甫於9月23日至25日訪問華盛頓，並與美國總統特朗普舉行峰會，但與此同時，包含140億美元的對台新軍售案、3億美元FMF款項，以及10億美元「台灣安全合作倡議」經費等項目仍受到特朗普政府擱置。

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《華盛頓太陽報》引述4名知情人士透露，美國國務院已就處理對台3億美元FMF款項的方式，向國會提交必要說明，但相關現況已被列為機密。根據介紹，FMF計劃由美國國務院管理，允許合作夥伴購買美國國防裝備，而報道所述對台款項則屬於無償軍援，源於2023年8月，時任美國總統拜登首開先例，批准向台灣提供FMF。

在美國政壇意見方面，美國參議院撥款委員會主席、共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）對此表示，若對台安全援助成為特朗普與習近平之間的談判籌碼，她將感到「震驚」。參議院撥款委員會國防小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）則向《華盛頓太陽報》強調，稱「我們對台灣的安全承諾是法律所規定，而非可任意選擇的」。