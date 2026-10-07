華裔女涉在美監視賴清德兒子　外交部：反對炒作｢中國間諜｣抹黑

美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）當地時間4日引述執法人員消息人士報道，美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），她涉嫌受大陸指使在美國監視賴清德的兒子賴廷與及其家人。據外交部網站消息，10月6日，中國外交部發言人郭嘉昆回應事件稱，中方一貫反對炒作所謂「中國間諜」對華污衊抹黑。



美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音）。（USAttyEssayli@X）

報道指，張婉瑩當時正準備搭機前往上海，登機前遭聯邦執法人員逮捕，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。

報道指，根據FBI洛杉磯反情報小組成員向聯邦法院提出的刑事起訴書，張婉瑩與一名同夥涉嫌於2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層官員家屬。執法人員消息人士向CBS證實，目標就是賴清德的兒子賴廷與。台媒報道，賴廷與今年30多歲，是一名工程師，曾赴美求學，目前任職荷蘭跨國電子企業飛利浦。

美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音）。（USAttyEssayli@X）

外交部回應

10月6日，有媒體提問稱，10月4日，美國聯邦調查局稱逮捕了一名居住在加利福尼亞州的美國女性，此人涉嫌在中國官員授意下監視賴清德之子。中方對此有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆回應事件稱，我不了解你提到的情況。中方一貫反對炒作所謂「中國間諜」對華污衊抹黑。