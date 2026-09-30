賴清德稱將編列超3千億軍購預算　國台辦：難逃｢台獨｣敗亡下場

9月23日，賴清德宣稱，明年將編列超1.3萬億新台幣（約合3200億港元）預算，投入軍事採購、國際合作及防務自主。今日（30日），國台辦發言人張晗表示，無論賴清德編列多少預算，倒騰多少武器，都難逃「台獨」必然敗亡的下場。



另外，針對近日美國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱美國對台軍售需考慮美國自身國防需求等許多因素，發言人張晗回應，堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫。



國台辦發言人張晗。（紅星新聞）

綜合台媒《中央社》、內媒《紅星新聞》等報道，賴清德9月23日表示，明年將編列逾新台幣1.3萬億國防預算，投入軍事採購、國際合作及國防自主，尤其是強化無人機、機械人等產業。

9月30日，國台辦發言人張晗表示，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖「以武謀獨」「倚外謀獨」，變本加厲揮霍台灣民眾血汗錢。巨額防務投入不僅擠佔島內民生社會福利開支，損害台灣民眾切身利益，更將台灣一步步推向更加危險的境地，裹挾台灣民眾成為「台獨」砲灰。

賴清德。

張晗指出，這種害台毀台、自取滅亡的惡劣行徑，必遭強烈反對。無論賴清德編列多少預算，倒騰多少武器，都難逃「台獨」必然敗亡的下場。

國台辦：反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫

此前，國家主席習近平9月23日對美國展開為期三日的國事訪問。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日表示，美國對台軍售在一定程度上受到美國自身潛在軍事需求及軍工產能的限制，「這並非特別指台灣，而是說，當我們出售某種武器時，就代表我們不再擁有它了，我們將來或許可以重新獲得（這些武器），但現在我們卻沒有了。」

對此，國台辦發言人張晗表示，中方堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫。民進黨當局妄圖「倚外謀獨」「以武謀獨」，只會害台、毀台，自取滅亡。