外交部批賴清德歪曲聯大第2758號決議：台灣從來不是一個國家

賴清德9月5日聲稱，大陸錯誤運用聯合國第2758號決議文，「台灣就是一個主權獨立的國家，不屬於中華人民共和國。」據《新華社》報道，9月8日，外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，聯大第2758號決議鄭重確認了一個中國原則。台灣從來不是一個國家，今後也絕無可能。



據台媒《聯合報》報道，賴清德此前表示，大陸除文攻武嚇、對台灣統戰滲透，在國際上也錯誤運用聯合國第2758號決議文，聲稱台灣是中華人民共和國的一部份，但不管是「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，甚至連「三藩市合約」等二次大戰的文件，都無法證明台灣是中華人民共和國的一部份。他聲稱，「台灣就是一個主權獨立的國家，不屬於中華人民共和國。」

賴清德在金門紀念「八二三」，宣稱「寸土不讓」。

針對上述言論，毛寧表示，聯大第2758號決議鄭重確認了一個中國原則，該決議明確規定，恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」「一中一台」。

毛寧表示，台灣從來不是一個國家，今後也絕無可能。（外交部）

毛寧說，台灣從來不是一個國家，今後也絕無可能。賴清德當局肆意歪曲聯大第2758號決議，再次暴露其「台獨」分裂本質，其謬論改變不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國的穩固格局。