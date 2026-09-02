台當局首位部長赴陸出席APEC　國台辦：以｢一中原則｣處理參會事宜

台灣勞動部長洪申翰9月1日證實，已收到APEC正式邀請函，將於9月21日前往南京出席APEC人力資源發展部長會議。這是賴清德政府上台後，首次有部長級政務官赴大陸參加交流活動。



國台辦發言人張晗9月2日回應稱，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理台灣參會事宜。



台灣勞動部長洪申翰將於9月21日赴南京參加亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議。（洪申翰臉書）

國台辦重申「一中原則」處理台灣參會事宜

國台辦發言人張晗9月2日在例行記者會上回應相關提問時表示，作為今年APEC活動的東道主，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例，處理台灣地區參會事宜

國台辦發言人張晗。（台海時刻）

有媒體追問，自去年12月以來台灣已有25個部會及單位、超過300人次赴大陸參加各項APEC會議，過程平順，詢問陸方是否會比照過去9個月的互動作業模式確保洪申翰此行順利，張晗僅重申上述立場。

據悉，台灣自1991年加入APEC以來，以「中國台北」（Chinese Taipei）名義、地區經濟體身份參與APEC活動。

今年5月，時任行政院政務委員楊珍妮曾赴蘇州出席APEC貿易部長會議；過去9個月內，台灣已有逾300人次赴大陸參加各項APEC會議。

2026年亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議今天上午在大陸江蘇省蘇州市開幕，行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮順利出席會議，並在會上發言。（聯合報取自APEC官方平台）

洪申翰：APEC是台灣以正式會員身份參與國際的重要機制

據此前報道，洪申翰9月1日下午接受媒體聯訪時表示，APEC是台灣能以正式會員身份參與國際事務的重要多邊合作機制，各會員在APEC既有規定和模式下均以平等參與為核心原則。

台灣勞動部長洪申翰將於9月21日赴南京參加亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議。（洪申翰臉書）

他強調，此行「很單純，就是參加國際會議」，將針對各方關切的人力資源和勞動政策議題，表達台灣的經驗和看法。

被問及賴清德和行政院長卓榮泰是否對行程有所指示，洪申翰說執政團隊一直希望積極參與國際組織和國際社會，賴清德與卓榮泰支持此次作為。

對於赴陸期間的安全問題，洪申翰表示將配合外交部與陸委會的建議辦理，「我們並不擔心這件事情」。