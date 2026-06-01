賴清德執政兩周年　台媒民調：50%台灣人不滿意施政表現

賴清德5月就職滿兩周年，台媒《聯合報》今（1）日發布最新民意調查，數據顯示台灣民眾對其施政表現仍以負面評價居多，有五成受訪者表示不滿意，四成一表示滿意，顯示不滿意度仍高於滿意度九個百分點。



台媒《聯合報》報道，根據公布的調查結果，與去年賴清德就職周年時相比，其施政評價「略有改善」，當時滿意度為37%，不滿意度則達53%，今年滿意度上升至41%，不滿意度略降至50%。

從政黨傾向分析來看，國民黨及民眾黨支持者對賴清德施政普遍持負面態度。其中，84%的國民黨支持者表示不滿意，民眾黨支持者的不滿意比例更高達93%。至於中立選民方面，也以負面評價佔多數，53%表示不滿意，34%表示滿意。

相較之下，民進黨支持者則普遍支持賴清德施政表現。調查顯示，87%的民進黨支持者表示滿意，僅11%表示不滿意。

5月20日，賴清德發表執政兩周年談話。（台灣總統府提供）

在兩岸關係議題方面，賴清德政府同樣面臨較多負面評價。調查顯示，49%的受訪者不滿意其處理兩岸關係的表現，37%表示滿意，與去年相比，滿意度增加5個百分點，不滿意比例則由53%下降至49%，顯示相關評價有所改善。

此外，調查也針對兩岸交流議題進行測試，國民黨主席鄭麗文4月訪問中國大陸後，北京方面宣布十項惠台措施。民調顯示，有60%的受訪者支持賴清德政府藉此恢復或增加兩岸交流，僅22%表示不支持，另有19%未表態或無意見。

交叉分析顯示，各年齡層支持恢復或增加兩岸交流的比例均超過54%，整體呈現支持態勢。不過，20至29歲年輕族群的反對比例達35%，為各年齡層中最高，顯示年輕世代對兩岸交流議題態度相對保留。