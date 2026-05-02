台灣最新民調：22%民眾願接受｢和平統一、一國兩制」

近日台灣媒體《美麗島電子報》民調顯示，針對台灣民眾能否接受「和平統一、一國兩制」，有22%的台灣人表示可以接受。對此，台灣媒體人黃暐瀚稱，這22%換算成450萬人，這佔比並不低，須面對真實民意。



《美麗島電子報》4月28日發佈民調，內容提及針對習近平與鄭麗文會面時表示兩岸同屬一個中國，兩岸要攜手共創祖國統一，提問「中國政府對台灣主張的『和平統一』就是一國兩制，台灣如果變成中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門和中國的關係一樣，兩岸以後也不會發生戰爭，台灣民眾能否接受中國政府提出的『和平統一』」。

最後調查結果顯示，有22.4%民眾能接受（其中5.2%很能接受、17.2%還算能接受），68.2%民眾不能接受（其中53.4%很不能接受、14.8%有點不能接受），未明確回答的有9.3%。

台灣有22.4%的民眾接受「和平統一、一國兩制」。（美麗島電子報官網）

國民黨主席鄭麗文近期與中共總書記習近平會面。針對民眾對鄭麗文統獨立場的主觀認知，調查顯示，民眾認為其立場為台灣獨立者占3.0%、先維持現狀後獨立1.5%、先維持現狀再打算獨立或統一分別占3.9%與6.3%、永遠維持現狀18.1%、先維持現狀後統一3.0%、兩岸統一則為46.2%，另有18.0%未明確回答。

整體而言，在「習鄭會」結束後，民眾對其統獨傾向的認知並無太大變化，變動最顯著的是原先觀望者的比例下降，轉向認為其立場為永遠維持現狀的比例增加。

在信任度方面，信任鄭麗文的民眾較多認為其傾向永遠維持現狀（37.5%），而不信任者則有高達67.7%認定其立場為兩岸統一。此外，認為兩岸交流有助於降低敵意的民眾中，有34%認為其傾向統一，但認為「習鄭會」對台灣地位無助的民眾中，則有68.0%認定其傾向兩岸統一。

2026台灣地方選舉：51.9%的民眾認為政見才是重點

隨著11月28日的九合一地方選舉臨近，調查也詢問了統獨立場在縣市長選舉中的重要性。結果顯示，51.9%的民眾認為重點在於政見，與統獨關聯性低，認為候選人統獨立場很重要者則占30.4%。除了民進黨支持者與國中學歷群體較看重候選人的兩岸立場外，其他多數族群，包含泛藍、民眾黨支持者及中立民眾，普遍認為縣市長選舉應回歸政見本質。

該調查是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷規劃與分析，調查期間定於2026年4月22日至24日，成功完訪樣本數共1074人（其中住宅電話占698人、行動電話占376人）。在95%的信賴水準之下，抽樣誤差的最大值為±3.0%。

台灣資深媒體人黃暐瀚稱22.4%的佔比並不低。（黃暐瀚Facebook）

對此，台灣資深媒體人黃暐瀚在Facebook以「400萬人願被統，台灣怎麼辦？」為題發文指出，22%的比例已經相當高。他說，「也就是說，只要兩岸不打仗，有兩成二民眾，認為『台灣變香港』也沒關係。這佔比並不低，雖然感到驚訝，但必須面對真實的民意。」