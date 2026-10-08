拍重慶機車片、黑悟空打卡熱　兩岸觀光冰河期台青年赴陸人數增加

近月在網絡人氣急升的「重慶機車（港稱電單車）落地簽」，成為不少台灣年輕人赴陸旅遊的熱門體驗。受訪者蕙萱（23歲）告訴《聯合早報》，出發前，她先在網上搜尋喜歡的騎手，比較不同影片和拍攝風格，再決定自己想要的效果。她選擇基礎「抱飛」方案，再加人民幣100元（約19新元）升級為「舉高高、轉圈」方案，共人民幣498元。



近月在網絡人氣急升的「重慶機車落地簽」，成為不少台灣年輕人赴中國大陸旅遊的熱門體驗。遊客坐上重型機車，在重慶夜景下拍攝短片，再配上音樂和剪輯，製作出頗具電影感的影像。



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這股風潮2023年已在重慶出現，今年5月大陸藝人鄭愷體驗併發布影片後迅速出圈，這項體驗也被網民戲稱為抵達重慶後必辦的「落地簽」，更衍生出「不拍等於非法入慶」等網絡熱梗。

23歲的蕙萱今年7月前往重慶，也特地體驗了「機車落地簽」，並在台灣年輕人常用的社群平台Threads分享這段讓她直呼「好可怕」，卻又覺得「太值得」的經歷。

她接受《聯合早報》訪問時說，看到身邊朋友一個接一個去拍，不禁也被吸引，「就覺得自己到現場肯定也要親自體驗一次」。

這並非蕙萱第一次赴陸。2024年，她因學校課程加入一個群組，得知有赴陸「落地招待」的學生交流機會，可與中國大陸學生一起上課、出遊，「所以當時就毫不猶豫地參加了」。此後，她每年都會到中國大陸不同城市旅遊。

兩岸政治關係近年持續緊張，台灣官方也多次提醒民眾注意赴陸風險。蕙萱說，「沒有特別多的想法或顧慮」，到了當地「主要就是專心享受旅程」。下一趟，她考慮三亞、雲南或新疆，「想再探索不同風景」。

台20至29歲赴陸單月人次疫情後首破3萬

台灣交通部觀光署統計顯示，今年8月，赴陸的20至29歲台灣民眾達3萬零725人次，是新冠疫情後單月首次突破3萬人次，同比增加約9.6%；與2023年8月相比，則增加逾六成。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜從學生身上也感受到這股赴陸熱潮。她告訴《聯合早報》，今年明顯更常聽到學生談起自己或同學赴陸旅遊。過去年輕族群在赴陸旅客中佔比較低，「但我自己覺得，佔比今年可能會有一些突破。」

陳家瑜認為，社群媒體在其中推波助瀾，造就了這股赴陸熱潮。重慶「機車落地簽」這類具有話題性和畫面感的體驗尤其容易在網絡發酵；電玩遊戲《黑神話：悟空》走紅後，也帶動玩家前往山西等取景地「朝聖」。

《黑神話》中的小西天，與山西現實中的小西天。小西天，又名千佛庵，始建於明崇禎二年，坐落在山西鳳凰山懸崖峭壁之上。

《黑神話：悟空》首發全球矚目 山西實地取景引玩家「聖地巡禮」

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她說，大陸旅遊產品持續推陳出新，加上小紅書、抖音、陸劇等內容進入台灣年輕人的日常視野，讓過去較陌生的城市和景點更容易被「看見」。

疫情後受兩岸關係和直航航點減少等因素影響，台灣民眾赴陸旅遊恢復速度較日本和韓國慢，不少內陸景點還須轉機，增加時間和金錢成本。陳家瑜原以為這會形成「蠻大的阻礙」，但台灣旅客逐漸習慣轉機，「很明顯地感受到，從去年年中開始（復蘇）力道就非常強」。

年輕人赴陸增加的同時，整體赴陸人次也持續回升。今年首八個月，台灣民眾赴中國大陸達249萬2051人次，較去年同期的208萬3219人次增加近兩成。

禁團令下旅行社靠口耳相傳攬客

適應變化的不只是旅客。台灣商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委、台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇岳受訪時說，台灣目前仍禁止旅行社組團赴陸，業者無法像過去一樣公開招攬旅客，但市場需求並未因此消失，旅行社也逐漸改變經營方式。

他指出，有需求的旅客會自行組成親友團，再找旅行社安排行程；一些業者則與社團、協會合作，通過熟客和口耳相傳招攬客源。「回到那種沒有網絡的時代，大家都是口語傳播。」

李奇岳形容，兩岸觀光產業仍處於「冰河期」，旅行社只能設法適應，「你要麼就退出市場，要麼就轉型」。

陳家瑜認為，相較官方警示，民眾更傾向以親友的實際經歷判斷風險。她也提到，網紅「館長」陳之漢赴陸具有一定示範效應。對於有人質疑網紅接受招待可能涉及統戰，她說，「這種一定會有人質疑」，但館長赴陸也可能產生某種「破窗效應」。

「你的周遭朋友總沒有被招待吧，他們也去了。」陳家瑜說，隨著更多人親自前往，部分民眾的疑慮可能逐漸降低；一般遊客更在意的還是實際旅遊體驗，「講白話一點，就是好不好玩」。

在張家界從事旅遊業的台灣人阿多告訴本報，他去年接待的台灣遊客較2024年翻倍，今年預計再增約七成；客群以40歲以上為主，不少人通過TikTok、小紅書和Instagram找到他。

對於兩岸政治氛圍對旅遊的影響，阿多認為確實存在，但程度有限。以他的接待經驗，願意赴陸旅遊的台灣民眾，「不會輕易被一些政治言論左右」。

李奇岳也說，相關風險提醒已經持續多年，「從疫情後就一直警示到現在……人去得越來越多」。

台灣陸委會目前仍將中國大陸旅遊警示維持在「橙色」，建議民眾避免非必要旅行。陸委會稱，近年中國大陸持續增修國安相關法令，併發生台灣民眾遭扣押、留置及盤查等案件，且遭留置盤查對象已從軍警或涉密人員擴大至未涉密的基層公務員。

據陸委會最新統計，自2024年以來，台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查或關押的案件累計達449件。不過，相關統計並非全屬一般旅遊案件，其中168件為失聯、39件遭留置盤查，另242件因涉及各種違法情形遭中國大陸關押。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

