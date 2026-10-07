中國版｢筷子夾｣回收火箭　深圳企業完成國內首個回收塔架地面試驗

據內地科技媒體「IT之家」報道，深圳大航躍遷航天科技有限公司今日公布了火箭塔架回收方案「筷子夾火箭」的工程進展。



據報道，大航躍遷成立於2024年2月，是一家以「地面捕獲+智能控制」為特色、專注中大型可重複使用運載火箭研發的科技企業。作為中國內地首家研製「筷子夾」塔架回收式可重複使用液體火箭的企業，大航躍遷已組建由院士顧問領銜的研製團隊。

深圳大航躍遷航天科技有限公司10月7日公布了「筷子夾火箭」工程進展。

目前，大航躍遷已完成內地首個「筷子夾」回收塔架地面試驗，研製出內地首款回收塔架控制器「小火石」並進行多次迭代。此外，大航躍遷相繼完成靜力試驗與動態捕獲實驗：通過靜力加載試驗和模態試驗，在塔架結構上佈置應變、加速度等類型感應器，獲取上百個測點的結構響應數據。

大航躍遷官方透露，後續規劃在海上搭建回收塔架平台，完成火箭回收。海基回收意味著更靈活的航區選擇、更密集的發射頻次，也意味著塔架捕獲技術將真正進入高頻複用時代。

深圳大航躍遷航天科技有限公司10月7日公布了「筷子夾火箭」工程進展。

大航躍遷還宣布，內地首型「筷子夾」塔架回收可重複使用液體火箭「躍遷一號」近期先後完成二級發動機校準試車、增壓輸送系統循環預冷試驗、二級機架與貯箱後底聯合靜力試驗、二級儀器艙結構靜力試驗等一系列地面試驗，研製全面提速；向著2027年首飛的目標邁進。

值得注意的是，SpaceX早已在2024年10月星艦第5次試飛中成功實現「筷子夾火箭」（Chopsticks，Mechazilla機械臂塔架捕獲）；而在2026年，中國可重複使用火箭技術亦迎來連續爆發：7月10日長征十號乙完成全球首創海上網繫回收，8月19日朱雀三號遙二則圓滿完成著陸腿陸地回收。