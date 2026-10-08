路透社：大陸民兵船隻首度現蹤台灣東岸海域

路透社8日報道，8月在台灣東岸太平洋一側海域，發現1艘大陸民兵船隻和另外2艘船隻。這是首次在該敏感區域檢測到類似船隻出現。



路透社報道，8月在台灣東岸太平洋一側海域，發現1艘大陸民兵船隻和另外2艘船隻。（路透社）

台灣安捷航空（Apex Aviation）一份報告指出，閩福鼎漁07902號（Minfudingyu 07902）是一艘漁船兼民兵船隻。8月中旬，其被發現與1艘中國海警船和1艘科考船一起行動。路透社指出，自6月以來，大陸加強在台灣東海岸的活動，包含定期海巡巡邏，台灣則認為，一旦發生封鎖或衝突，其東海岸海域對於盟友的戰時補給線至關重要。

路透社報道，8月在台灣東岸太平洋一側海域，發現1艘大陸民兵船隻和另外2艘船隻。（路透社）

台灣軍方針對此事發表聲明稱，大陸利用執法和科學研究作為掩護進行騷擾，試圖在非衝突情況下擴大其行動範圍，以製造事實上的管轄權假象。此類行動破壞國際秩序，挑戰台灣的海洋權益。

另有2名了解此事的台灣官員證實，台灣已確認「閩福鼎漁」、2502號海警船以及研究船「向陽紅03」8月中旬曾在台灣附近活動。其中一名官員表示，當局確認這艘漁船隸屬於解放軍海上民兵艦隊，台灣方面一直在追蹤該艦隊。另一名官員則指，這3艘船在大陸船隻不常用的海域活動，已被列為重點監控對象。

安捷航空報告稱，該公司營運的一架偵察機在台灣東部花蓮縣海岸約30海里處發現了一組大陸海上編隊，報告暫未公佈發現日期。