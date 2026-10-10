新華社前駐台記者：與台灣的「蔡康永們」鬥爭到底

台灣知名主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，持續引發內地輿論批評，新華社前駐台記者明金維經營的微信公眾號「明叔雜談」9日刊文，批評蔡康永在原則和底線問題上挑釁內地網民，直言「我們是不可能原諒蔡康永的」，並強調台灣藝人、企業家在支持一個中國原則、反對台獨等問題上沒有模糊空間，揚言要與「兩面派」鬥爭到底。



微信公眾號「明叔雜談」由新華社前國際部記者明金維經營，他過去曾來台灣駐點採訪，目前文章多涉及網路公關及企業文化等領域。「明叔雜談」9日發表題為「台灣的『蔡康永們』應該認真聽取大陸網民的意見」的文章，直指蔡康永當天並非單純前往現場聽取不同政治人物的意見，因為有無數種方式可以了解政治人物的看法，根本沒有必要親自出席造勢活動。文章認為，蔡康永當天坐在貴賓席，手持應援棒，「這壓根兒就是去站台」。

明金維撰文稱道，「我在台灣駐點採訪過三個月，我非常清楚，台灣整天搞的那些極其無聊的競選活動，哪個名人到哪個場子，都是提前『勾兌』（有協調之意）好的，都有極強的政治色彩，這根本不是『隨便看看』那麼簡單。」

對於蔡康永在爭議發生後的反應，明金維指出，其微博團隊直接清空微博內容，認為此舉顯示蔡康永根本不願聽取大陸網民的意見，甚至可以感受到一種不服氣、軟對抗的情緒。

文章接著進一步批評，蔡康永多年來除了在內地賺錢，從未在大是大非問題上鮮明表態，並稱「台灣一些人非常幼稚，動不動就說我只是一個普通人，我不想關心政治。對不起，這不過是自欺欺人之舉。任何一個有良知的中國人，在大是大非問題上都應該有自己鮮明的立場」。

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文章強調，對於台灣名人、藝人及企業家等群體，在支持一個中國原則、反對台獨、支持兩岸統一等問題上，沒有任何模糊空間。在當前的大陸社會，迴避政治原則問題、只想賺取大陸市場利益的「精緻利己主義者」，已經越來越沒有生存空間。

文章直言，蔡康永在原則和底線問題上挑釁內地網友，「我們是不可能原諒蔡康永的」。內地網友及企業採取反制行動並非民粹，而是以實際行動捍衛一個中國原則，同時向台灣相關人士發出訊號，表明在政治立場上根本不存在「騎牆」的可能。文章並警告，對於那些不敢在原則問題上表態的「騎牆派」，以及明裡暗裡與台獨分子保持聯繫的「兩面派」，肯定要與他們鬥爭到底。