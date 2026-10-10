賴清德雙十演說　國台辦：作為「務實台獨工作者」的「本色表演」

賴清德今日（10月10日）發表雙十演說。他稱，樂見中美透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險。針對美國總統特朗普與中國大陸國家主席習近平雙方將二戰中美盟友關係寫入成果共識，引發對抗戰歷史敘事的討論。他則回應，「絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利。」



對此，國台辦發言人張晗批評賴清德罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測，是其作為「務實台獨工作者」的「本色表演」。張晗稱，其在講話中頑固抱持「台獨」分裂思維，渲染「大陸威脅」，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。



張晗指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀」。她強調，「一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。台灣的前途只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定」。

2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

她提到，「我們將堅持一個中國原則和九二共識，廣泛團結台灣各界同胞，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定」，也將秉持「兩岸一家親理念，深化兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一大業和民族復興偉業」。

《香港01》則撰寫評論指出，賴清德這次雙十講話的語氣與神情明顯收斂，少了幾分慣常的強硬姿態與戾氣，當然他對北京的批判仍在，對台灣主權與民主的堅持話語也沒有多大改變，但他似乎開始意識到，光靠政治宣示已不足以回答台灣當前面對的問題。

文中提到，今年賴清德雙十演說最值得注意的，不是他又新出了什麼抗中保台的話，而是他試圖將過去相對簡單的「抗中保台」，轉化為一套更完整的治理論述，把國防安全、民生經濟、民主制度與國際角色整合起來，並將兩岸問題放進國際秩序、台灣內部治理及中美競爭的脈絡中處理。