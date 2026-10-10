賴清德稱樂見中美對話、批二戰歷史遭扭曲　藍營批：自己忽略歷史

美國總統特朗普與中國大陸國家主席習近平於華府舉行「習特會」，會後雙方將二戰盟友關係寫入成果共識，引發兩岸對抗戰歷史敘事的討論。



2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

賴清德今日（10月10日）發表雙十演說首度回應。他稱，樂見中美透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但話鋒一轉，他表示「我們也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。」



據台媒《太報》統計，此次賴清德雙十演說全文4478字，共提到中華民國2次、台灣42次，但沒有提到中華民國台灣。

值得關注的是，賴清德2024年上任首次雙十演說以「團結台灣，共圓夢想」為題，共提到8次中華民國、44次台灣、2次中華民國台灣。2025年，賴清德以「變局中奮起的新台灣」為題演說，其中提到台灣52次、中華民國4次、中華民國台灣2次。

國民黨批：自己都不願講清楚中華民國的二戰歷史

針對賴清德演說，國民黨文傳會主委陳以信痛批，賴清德自己連「中華民國115年」都說不出口，「整篇演說雖然兩度提到中華民國，卻對中華民國1912年開始到1949年政府播遷來台前的歷史隻字未提」。

陳以信批評，賴清德可以選擇不談歷史，但不能一邊要求別人尊重歷史，一邊在自己的雙十演說中忽略歷史。陳以信稱，「自己都不願講清楚中華民國的二戰歷史，憑什麼要求別人不能扭曲？」

陳以信表示，相較之下，國民黨今天在高雄左營果貿社區舉辦國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文與前立法院長王金平都大談中華民國歷史。

他指出，王金平從辛亥革命、孫中山建國、北伐統一，談到中華民國115年的歷史傳承。鄭麗文則從土地改革、加工出口區、十大建設，談到台灣經濟奇蹟。兩人不只慶祝中華民國生日，更清楚說明中華民國從何而來、如何走到今天。

針對「習特會」提到的中美二戰盟友關係，台媒《中國時報》與《聯合報》此前接連發表社論指出，中美兩國元首重新確立二戰盟友敘事，導致「中華民國」在國際歷史論述中遭淡化與消失。

兩報社論批評，這與民進黨政府長期採取的歷史論述與政策立場密切相關，中美兩國藉由重溫二戰盟友歷史建立戰略溝通護欄，但在此過程中，「中華民國的歷史定位卻遭受嚴峻考驗」，民進黨若持續去中國化與去抗戰史觀，恐將在國際大國博弈的歷史敘事中面臨進一步被邊緣化的困境。