官媒雙十播《台島｢八卦｣來了》：起底台獨網絡、比對兩岸演習武器

賴清德今日（10月10日）發表雙十演說。他稱，樂見中美透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險。針對中美雙方將二戰盟友關係寫入成果共識，賴清德則稱，「絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利。」



國台辦發言人張晗則批評賴清德罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測，是其作為「務實台獨工作者」的「本色表演」。央視旗下玉淵譚天在晚間21時左右直播節目《台島『八卦』來了》，稱要「拆解對台『八卦』佈局，起底爆料『台獨』糗事，深挖境外勢力插手台海的全套戲碼」，節目並特邀觀察團現場解讀、獨家連線。



據了解，此針對「台獨」節目為今年雙十首創，《香港01》全程直播，可作為兩岸關係的一觀察點。



央視旗下玉淵譚天在晚間21時左右直播節目《台島『八卦』來了》，並討論台獨頑固分子和他們的關係網絡。

央視旗下玉淵譚天則在晚間21時左右直播節目《台島『八卦』來了》，稱要「拆解對台『八卦』佈局，起底爆料『台獨」糗事，深挖境外勢力插手台海的全套戲碼」，節目並特邀觀察團現場解讀、獨家連線。

綜藝風包裝嚴肅統獨：點名劉世芳顧立雄鄭英耀關係網

《台島『八卦』來了》用模仿台灣綜藝的八卦形式起底台獨份子的關係網絡，片中點名劉世芳，主持人提到她是內政部長「擁有極大的權力包括解散政黨和打壓陸配」，並稱同時她的親屬在大陸卻有經濟利益。

此外節目中也點名顧立雄，節目中稱他是「非常有趣的人，是個全才但卻並非稱讚」，他當過不當黨產委員會、金管會現在負責「防務部門」，文中提到他是外省二代，但是有「皈依者狂熱」和「斯德哥爾摩狂熱」，並稱類似的人有如王定宇等。

接著文中點名鄭英耀是文化台獨的頭目，鄭英耀現任台灣教育部長。節目中稱他當過大學校長但敢於拋棄文人風骨、對大學下黑手，繼續搞綠色台獨進校園，箝制言論的打手。節目中提到鄭英耀想推廣識讀中國教材，「從小教台灣人仇視和敵視中國人」。

節目中接著點名曹興誠稱他是「首鼠多（兩）端」，稱他早年在中國大陸賺錢支持統一現在卻在資助台獨和沈伯洋搞黑熊學院，更有新加坡身份。節目中稱黑熊學院是培養效忠民進黨的私人武裝，曹興誠因為是金主，「民進黨都要敬他三分」，節目中批評曹興誠至今與大陸仍有利益往來，主持人則用「廟小妖風多，水淺王八多」形容他。

節目中並透過數據分析兩岸近年演訓/演習的影片做成「色彩風暴圈」，分析指出解放軍的演習顏色分布更有規律，說明各場景訓練、兵種範圍覆蓋更廣．而台灣則從相對豐富的演練到呈現愈來愈集中單一的趨勢，此外解放軍近幾年演訓的突擊性加強，而台灣的演習則逐漸走向城鎮戰。

「色彩風暴圈」細化到白色是天空、深藍色是海洋，對應空軍和海軍。不同兵種代表的是解放軍行動重心從過去偏向陸基遠火轉為海空聯合，全方位立體式懾壓，節目中提到，過去這一年（2026年）解放軍的行動是一場環台島聯合演習。在此之前，解放軍各種演習基本都是從海峽方向正面拼推。

節目中指出，1996年，台灣演習區域主要在靠近大陸的沿海一線，這一年台灣行動的畫面，藍色佔到近50%。具體在海上、岸灘、港口，畫面中呈現的武器主要是戰機。此時台方主要演練的目的就是阻止解放軍登陸，用空對空的方式回應解放軍策略。

但到2023年，情況發生變化，台灣方面畫面綠色色塊增加，這是解放軍開始演練陸基火力打擊，作戰工具更多樣。此外台灣畫面藍色海域部分比重明顯下降到30%，不再執著於阻止岸灘登陸，而是開始戰術後撤。這一年台灣畫面還新增了桃園機場這一關鍵節點，作為戰機物資的重要交通樞紐，戰時機場的意義不言而喻。

節目中提到，當演習場景越具體、越細化到關鍵設施，台灣「以武拒統」之狀更加明顯。到了2024年，雙方拉鋸進一步加劇，這一年解放軍畫面色塊複雜起來，意味著解放軍行動要素不斷疊加，組合方式更加複雜。陸、海、空、火箭軍等兵力全面參與，更有航母編組加入行動。同時畫面亮度下降，黑色佔比增加，實戰指向進一步強化。這一年解放軍在凌晨發起了行動，突擊意味更強。

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這種突擊在2025年更加直觀，解放軍在短短兩天內連續發起兩次行動，幾乎毫無徵兆，凌晨起手。畫面中的戰機基本都是掛彈演習，行動的啟動門檻逐步降低。因此今年7月的「漢光40號」演習變化格外明顯，畫面色塊飽和度暴增，藍色色塊基本消失，而黑色佔比從2022年的不足15%躍升至2025年的40%以上。

節目中分析，台方正把主要的作戰時間視窗壓縮到夜間，地鐵、街道、城市街區等佔比超過60%，這代表台灣開始大張旗鼓搞所謂「城鎮戰」，甚至首次把超市納入持久戰的部署中。

節目中稱，「這就意味著人人都是肉盾、炮灰，等於是用民眾生命為『台獨』幻想陪葬。」

2022年到2025年兩岸演習中主要出現的武器裝備

此外，根據武器識別技術，比對2022年到2025年兩岸演習中主要出現的武器裝備。可以看到解放軍的武器裝備在不斷升級，鷹擊-21導彈在今年亮相演習，隱形戰機殲-20、遠端火箭炮的遠端火力經常出現，且為自主研製，能形成完整的作戰體系。

而台灣軍方缺乏軍工能力，裝備依賴多國進口，例如F-16V、黑鷹直升機等來自美國，幻影-2000戰機則來自法國。今年演習還出現美國賣給台灣的坦克M1A2T，但是攻防縮水且功能受限。

此外，節目中也邀請多為知名學者如復旦大學國際政治系教授沈逸、復旦大學美國研究中心副主任信強，專家如東海水產研究所副所長鄭漢豐和台灣青年等，分享對於兩岸情勢和台獨的看法。

節目中提到針對台獨打擊的手段會持續，目前已經走向「環台島治理」的進展，另外美國對於台灣的認識正在隨著中國的發展產生變化，這個進程也不會改變；最後是此次在節目中起底爆料台獨，會讓他們睡不了覺，這些都是歷史進程的一部分，這些台獨份子的角色將愈來愈不重要・

節目最後用八個字總結：「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。」

復旦大學國際政治系教授沈逸。

東海水產研究所副所長鄭漢豐。

復旦大學美國研究中心副主任信強。

央視旗下玉淵譚天在晚間21時左右直播節目《台島『八卦』來了》，