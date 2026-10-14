特朗普：台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣，額外投資44億美元

美國總統特朗普（Donald Trump）稱，台灣已同意購買美國阿拉斯加州一項液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，還將額外投資44億美元，確保這項LNG計畫完工。



據《路透社》報道，10月13日特朗普在阿拉斯加州舉行的競選集會上透露上述消息，台灣官方暫時未對此事回應。據了解，特朗普9月30日曾宣布，韓國將從承諾的對美投資資金中撥出約540億美元，投入阿拉斯加液化天然氣項目。但韓國政府隨後澄清，尚未決定是否參與投資，相關安排仍須評估商業可行性。



2026年10月12日，美國俄亥俄州，總統特朗普（Donald Trump）出席一個競選集會時，指向支持者。（Reuters）

台灣企業中油公司2025年3月與阿拉斯加天然氣管線開發公司簽署液化天然氣（LNG）買賣及投資意向書，計劃採購當地天然氣，並爭取參與項目投資。賴清德當時說，有關投資將有助於確保台灣的能源安全。

彭博指出，中油簽署的這份協議是不具法律約束力的意向書，表達有意願投資阿拉斯加LNG計畫，希望確保能源供應來源，並加強與特朗普政府的關係。

特朗普盛讚台灣做出的承諾，並說這些承諾「保證了計畫的成功」，儘管外界仍對這條管線是否真的會興建抱持疑慮。

據了解，阿拉斯加液化天然氣項目預計耗資445億至545億美元，計劃興建一條長約1300公里的輸氣管道，將阿拉斯加北坡地區的天然氣輸送至南部尼基斯基港的液化天然氣設施，供美國國內使用及出口海外。項目主要瞄準東亞市場，預計最早於2031年開始出口液化天然氣，年產能可達2000萬公噸。

特朗普政府積極推動這項籌劃多年的能源項目，以擴大美國能源出口，並吸引亞洲盟友投資。

特朗普曾表示，韓國將投資540億美元，興建阿拉斯加LNG計畫。然而，韓國官員隨後對特朗普的說法提出異議。韓國產業部長表示，該國是否投資這項計畫，取決於其商業可行性。特朗普已威脅，若韓國未履行承諾，將採取報復措施，並表示他「只會向他們收取更高的費用」。

在距離11月3日美國期中選舉僅剩三周之際，阿拉斯加計畫被視為對特朗普及共和黨具有重要政治意義。