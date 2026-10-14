美法院延長記者白宮採訪權　阻特朗普封殺CNN等記者進白宮

美國聯邦法官10月13日裁定，總統特朗普（Donald Trump）禁止美國有線電視新聞網（CNN）等三家媒體的記者進入白宮的做法，可能違反憲法，並下令延長這些記者的白宮採訪通行權。



路透社報道，美國聯邦地區法官凱利（Timothy Kelly）周二頒佈「初步禁令」裁決，延長他此前發出的緊急命令，允許CNN、MS NOW和政治新聞網站Politico的記者繼續進入白宮採訪，直至法院作出最終裁決，除非上訴法院推翻禁令。

法官指出，特朗普的公開言論清楚表明，他禁止這些媒體進入白宮，是因為認為它們的報道存在偏見和不準確，而非政府律師後來在庭上提出的國家安全理由。

凱利在裁決中寫道：「簡而言之，這屬於違法的觀點歧視。」不過，他同時強調，這項裁決並不意味着特朗普對有關媒體的批評毫無根據。

美國總統特朗普（Donald Trump）發文指，若中國和俄羅斯考慮幫助伊朗，可能會面臨「巨大損失」。（Reuters）

代表這三家媒體機構的律師布特羅斯（Theodore Boutrous Jr.）對法官的裁決表示歡迎。

特朗普9月在社交媒體宣佈禁令，指責三家媒體在報導美國總統時不斷編造「虛構內容和謊言」，不應繼續獲准進入白宮採訪。三家媒體隨後入稟法院，指特朗普政府因不滿報導內容而報復記者，侵犯美國憲法第一修正案保障的言論及新聞自由，以及正當法律程式權利。

凱利上月24日裁定，禁令可能侵犯記者的憲法正當程式權利，要求白宮立即恢復他們的通行證。