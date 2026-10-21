台39歲逆子與父母吵架潑汽油縱火燒家　62歲母逃生不及慘遭燒死

台灣南投縣魚池鄉19日晚發生民宅縱火案，釀1死2傷。警方調查發現，39歲王姓男子疑因與父母發生口角，在屋內潑灑汽油並點燃，火勢迅速蔓延。王男與67歲的父親逃出，62歲的母親則逃生不及，命喪火場。目前，警方依公共危險、殺害直系血親尊親屬等罪報請檢方偵辦。



南投縣魚池鄉19日晚間發生一起民宅縱火案，造成1死2傷。（南投消防局）

綜合台媒《中時新聞網》、《聯合報》報道，南投縣政府警察局集集分局指出，王男平日以水電工作維生，與父母及兒子同住。事發當天下午，王男疑因農務問題與父母發生口角，隨後外出購買汽油。當晚，王男再度與家人發生爭執，憤而拿起事先放好的汽油，潑灑屋內後用打火機點燃。

火勢迅速蔓延，王男與父親隨即逃出，但因火勢太大仍造成兩人多處燒傷。王男母親則因事發時在屋內深處，遭坍塌的鐵皮屋頂壓住，消防人員將她救出時已明顯死亡。

62歲廖姓母親受困屋內深處，警消破壞屋頂並動用電鋸、破壞剪等工具清除障礙物，但救出時已明顯死亡。（南投消防局）

警消趕抵現場後灌救，約1小時後控制火勢。（南投消防局）

當地居民表示，王男與父母同住，兒子則在外地工作，家人平時雖偶有爭吵，但相處尚稱正常。

集集分局表示，目前已派遣鑑識人員現場採集相關跡證，並調閱閉路電視畫面蒐證，將依公共危險、殺害直系血親尊親屬等罪，報請南投地方檢察署偵辦。