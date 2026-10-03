老夫婦家中火災　畢生積蓄20多萬現金燒成炭　銀行職員暖心搶救

近日，山東濟南，一對年邁的夫婦帶着一堆燒焦發黑的紙幣，焦急地來到銀行營業部。原來，因家中線路老化引發火災，老兩口存放在家中的20多萬元人民幣現金被大火焚燒，僥倖搶出的現金也大多被燒得焦黑炭化、黏連結塊。



老兩口無兒無女（曾育有孩子但早逝），幾十年省吃儉用才一分一角地積攢下來這筆養老錢。

兩人着急得直跺腳，無計可施之下抱着最後一絲希望找到銀行工作人員。

濟陽農商銀行營業部的工作人員耐心了解老人的遭遇後，第一時間開啟特殊殘缺污損人民幣兑換綠色通道，在保障櫃面業務有序運轉的前提下，全力「搶救」火燒幣。

銀行營業部的工作人員全力「搶救」火燒幣。（南方都市報）

然而，被大火灼燒的紙幣質地酥脆，一碰便碎成小片，根本無法藉助智能點鈔設備識別和清點，只能依靠人工。

為避免殘幣二次破損，大家戴上手套，放輕呼吸，俯身圍在桌前，既不能撕扯也不能硬掰，耐住性子一點點小心翼翼地剝離，然後輕輕攤平，一點點拂去上面的焦灰雜質，再通風陰乾。

由於受損嚴重，營業部幾乎全員上陣。大家把一張張炭化殘幣擺放整齊，仔細逐張辨識票面圖案、核驗防偽特徵，精準測算有效剩餘面積，每一張都要經過多人反覆交叉複核，以確保一分一釐不出差錯。

被大火灼燒的紙幣質地酥脆，一碰便碎成小片。（南方都市報）

經過整整一天的細緻分揀鑑別與精準核驗，工作人員最終為老人成功兑換13.12萬元。

這是俺們一輩子攢下的養老錢，尋思得讓大火全燒了，沒想到能換回這麼多，真是太感謝你們了！

看着兑換出來的嶄新現金，老兩口紅了眼眶，緊緊握住銀行工作人員的手一遍遍道謝。質樸的話語裏，滿是失而復得的欣喜與感激。

【延伸閱讀】真「燒錢」！老夫婦不喜歡把錢存銀行 家中起火數十萬現金被燒燬