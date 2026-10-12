中蒙邊境火光沖天如煉獄！蒙古草原大火逼近　內蒙調逾2000人堵截

蒙古國草原野火持續延燒，火勢逼近中國內蒙古邊境，當地緊急調派超過2000人投入堵截。截至10月11日晚間9時，相關防火任務仍在進行，大火尚未蔓延至中國境內。內蒙古錫林郭勒盟及興安盟邊境一帶嚴陣以待，消防人員分段部署防線，力阻火勢越境。



火勢向錫林郭勒盟、興安盟一帶逼近

據《新華社》11日報導，10月9日下午1時許，蒙古國境內、靠近中國內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗的邊境地區發生草原火災。受地形及風力影響，火勢持續向錫林郭勒盟、興安盟一帶的中蒙邊境線逼近，引發當地應急部門高度戒備。

蒙古國草原野火持續延燒，火勢逼近內蒙古邊境。（微博@人民日報）

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內蒙古隨即啟動應急響應，緊急調集消防救援機動隊伍及地方撲火隊伍，總計超過2000人，在邊境一線分段部署。現階段主要採取攜帶裝備巡護、沿線監測及預先布防等方式，隨時準備應對火勢變化，防止野火蔓延入境。

中國官方：截至11日晚尚未入境

另《新京報》報導，10月10日下午，有自駕遊客行經內蒙古興安盟阿爾山市西北約45公里、中蒙邊境附近時，目擊境外出現沖天火光，現場可見大量煙霧。

一名遊客表示，當天下午4時許，她在阿爾山口岸附近看見邊境另一側燃起大火，沿途還有20多輛消防車從中國境內駛往邊境地區，顯示當地已投入大量消防力量應對。

內蒙緊急調集消防救援機動隊伍及地方撲火隊伍，總計超過2000人。（微博@人民日報）

當天下午5時許，興安盟消防救援機動支隊向《新京報》證實，起火點位於蒙古國境內，內蒙古森林消防總隊已組織人員趕赴邊境線，目前主要任務是阻止火勢向中國境內蔓延。阿爾山市應急管理局也證實，火源位於境外，相關指揮單位已在邊防線加強管控。

截至11日晚間9時，內蒙古邊境地區的火災堵截任務仍在持續，官方通報大火尚未蔓延入境。由於火勢發展受到風向、地形等因素影響，後續仍須持續監測，邊境消防力量也將繼續執行巡護及防火部署。

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