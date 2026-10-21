蔣萬安認台北選情｢非常危急｣　承諾做滿4年任期變相放棄2028大選

距離台灣「九合一」選舉不足40天，尋求連任的台北市長蔣萬安10月21日明確承諾：「我一定會將接下來4年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任4年做得更好。」這意味着他間接承諾2028年不會代表國民黨參選台灣地區領導人。



距離台灣「九合一」選舉倒數約40天，台北市長選戰升溫，爭取連任的國民黨蔣萬安10月19日宣佈，由台中市長盧秀燕出任其競選總部主委。（蔣萬安FB）

親綠機構民調落後17個百分點 蔣萬安認「非常危急」

據《TVBS新聞網》、《聯合報》，蔣萬安10月21日上午在台北市議會受訪時，一改此前模糊應對的作風，直接給出明確承諾。他同時指出，這次選舉民進黨從賴清德、卓榮泰到基層全面動員，「重兵集結在台北市」，呼籲支持者在11月28日站出來投票。

另在10月20日播出的《新聞面對面》專訪中，主持人謝震武犀利提問，原本是「一人拉全黨」，現在是否已變成「全黨救一人」？

蔣萬安坦言，隨着選戰白熱化，局勢變化很快，「跟4、5月的時候完全不同」，他呼籲支持者感受到「現在非常危急」，必須激發熱情，把4年政績講清楚，以爭取看重實績與人品的中間選民。

台北選戰白熱化，親綠機構「信民協會」10月20日公佈的最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3%，大幅領先蔣萬安。（沈伯洋、蔣萬安FB）

據此前報道，親綠機構「信民協會」10月20日公佈的最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3%，大幅領先蔣萬安的33.3%，差距拉開至17個百分點。該機構9月首份民調中，兩人僅差1.2個百分點。

「盧蔣配」成追問焦點 蔣萬安連日避談

據此前報道，蔣萬安10月19日宣佈邀請台中市長盧秀燕出任競選總部主委。由於蔣、盧二人均被視為國民黨2028年的潛在人選，此舉被解讀為「盧蔣同盟」的起手式。

10月19日，蔣萬安接受《少康戰情室》專訪時，主持人趙少康直接拋出「姐弟配」假設，追問蔣萬安是否要與盧秀燕搭檔參選2028。蔣萬安僅反覆強調「支持國民黨最強候選人」，未正面回應。

蔣萬安競總人事10月19日曝光，由盧秀燕擔任主委，並由5名藍營立委組成核心團隊，圖左起為國民黨立委李彥秀、羅智強、蔣萬安、盧秀燕、國民黨立委賴士葆、王鴻薇及徐巧芯。（蔣萬安FB）

藍營「帶職參選」爭議頻生

據悉，國民黨內有多次「帶職參選」先例。前高雄市長韓國瑜2018年12月就職，不滿一年便於2019年10月請假參選2020年台灣地區領導人，被譏為「放韓假」，最終敗選並觸發罷免。

2020年，國民黨候選人韓國瑜登台承認敗選，表示是自己努力不夠，辜負了支持者的期待。（資料圖，多維新聞網）

前新北市長朱立倫2015年10月宣佈請假三個月，帶職參選2016年台灣地區領導人，同樣引發爭議。此外，新北市長侯友宜2023年9月請假投入2024年選舉，請假天數達113天。