盧秀燕「臨危受命」跨市任蔣萬安競總主委　台北選戰進入衝刺階段

距離台灣「九合一」選舉倒數39天，台北市長選戰升溫，爭取連任的國民黨蔣萬安昨日（19日）宣佈，由台中市長盧秀燕出任其競選總部主委。外界高度關注這組跨縣市搭檔是否牽動國民黨2028年台灣地區領導人選舉佈局。蔣萬安10月19日接受電視專訪時重申，自己目前完全不考慮2028，強調一定全力拚連任，並支持黨內最強人選。



距離台灣「九合一」選舉倒數約40天，台北市長選戰升溫，爭取連任的國民黨蔣萬安10月19日宣佈，由台中市長盧秀燕出任其競選總部主委。（蔣萬安FB）

盧秀燕「臨危受命」 妙答：家人之間不講人情

據《中時新聞網》、《聯合報》，蔣萬安競總人事10月19日曝光，由盧秀燕擔任主委，並由5名藍營立委組成核心團隊：羅智強任總幹事，徐巧芯任執行總幹事，賴士葆、李彥秀及王鴻薇分別負責議題、組織和文宣。盧秀燕在記者會上稱，台北選戰關乎台灣發展，她願意「臨危受命、全力以赴」。

蔣萬安競總人事10月19日曝光，由盧秀燕擔任主委，並由5名藍營立委組成核心團隊，圖左起為國民黨立委李彥秀、羅智強、蔣萬安、盧秀燕、國民黨立委賴士葆、王鴻薇及徐巧芯。（蔣萬安FB）

面對外界以「引清兵入關」形容此舉，並追問蔣萬安2028年會否「還人情」支持她，盧秀燕兩度搶答：「家人之間講什麼人情？你媽幫你做一頓飯，你要還人情？No！家人之間就是愛，沒有欠人情可言。」

現任台中市長盧秀燕。（盧秀燕FB）

另一邊廂，沈伯洋的競選總部早於10月4日成立，主辦方稱逾12萬人到場。前領導人蔡英文正式出任競總主委，賴清德、蕭美琴、行政院長卓榮泰等綠營高層亦到場站台。

沈伯洋的競選總部早於10月4日成立，主辦方稱逾12萬人到場。前領導人蔡英文正式出任競總主委。（中時新聞網）

傳「盧蔣配」戰2028？ 蔣萬安：專注連任

蔣萬安當晚接受《少康戰情室》專訪，主持人趙少康問及盧秀燕兩屆市長任滿後可能想選台灣地區領導人，藍營不少人認為蔣萬安也是好人選，將來會否「姐弟搭配」？蔣萬安強調：「我一定是全力拚連任，而且2028支持國民黨最強人選。」

蔣萬安19日晚接受《少康戰情室》專訪，蔣萬安強調：「我一定是全力拚連任，而且2028支持國民黨最強人選。」（TVBS「少康戰情室」）

被追問最強人選是否就是自己，他僅稱會好好把台北市做好，並再三強調：「我完全沒有想2028的事情，也完全沒有在我人生規劃當中。」

他解釋，自己與盧秀燕情況不同，他要拚連任並提出市政藍圖，盧市長則已任滿兩屆，接下來就是團結支持最強候選人。蔣萬安亦稱，選戰最後40天必須全力以赴，找盧秀燕任主委正是借重其兩任市長兼顧市政與選戰的經驗。