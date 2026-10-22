薔琵路徑急西偏　台灣氣象署料今午發布陸上颱風警報｜遊台注意

薔琵仍維持超強颱風等級。台灣氣象署已於昨（21日）夜發布海上颱風警報，最快今日（22日）上午11時30分發布陸上颱風警報，預計明天、周六風雨威脅最劇烈，暴風圈可能籠罩全台。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日在Facebook表示，颱風眼深邃、環流扎實，在最新預報中，所有AI模式與傳統電腦模式預測薔琵路徑「集體大幅西修」。



薔琵路徑預測。（中央氣象台）

24小時雨量預測圖。（台灣氣象署）

預測模式全體西移：薔琵颱風中心登陸台灣機率翻倍衝上20%

據台媒《聯合報》報道，賈新興介紹，根據歐洲AIFS、Google等AI模式及傳統電腦模式，原先預報薔琵路徑偏向石垣島以東，最新一報全體往西修正。中心直接登陸台灣的機率從原本不到8%攀升至接近20%。若登陸，最可能的落點落在宜蘭或宜蘭花蓮交界。

薔琵颱風中心登陸機率。（Facebook@賈新興）

薔琵颱風重要歷程。（Facebook@賈新興）

賈新興表示，按最新預測，明天（23日）清晨4時左右，颱風七級風暴風圈就會接觸台灣陸地。由於七級風暴風半徑達300公里，明天下午2時至3時，暴風圈恐擴大籠罩全台灣，影響最劇烈。

賈新興指出，受北方冷空氣南下與颱風外圍環流影響，氣壓梯度力極大，沿海一帶已普遍出現級強陣風。明天降雨最劇，雨勢最猛烈區域鎖定在新竹以北、宜蘭及宜花交界，需嚴防豪雨或大豪雨；其他地區亦有降雨。他還表示，颱風移速較快，暴風圈預計周六（24日）下午4時左右脫離本島陸地，周六晚8時前後解除警報。

台灣島北部和東部將有大到暴雨，台灣島東北部有大暴雨，局地特大暴雨（250~300毫米）。明天起至周末期間，福建、浙江、上海、江蘇等地將先後出現較強降雨，華東沿海有大風。（中國天氣網）

未來3天薔琵將為華東沿海地區帶來明顯風雨影響

另據中央氣象台消息，薔琵自17日晚上增強為超強颱風級別後，強度持續加強，目前已維持該級別超過100小時；未來三天，受冷空氣和台灣島地形等因素共同影響，薔琵強度將逐漸減弱，但仍將給華東沿海地區帶來明顯風雨影響。

未來24小時，東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東北部海域將有6-8級大風、陣風9-10級，其中，台灣海峽、台灣以東洋面和巴士海峽的部分海域風力有9-10級、陣風12-14級；台灣島北部和東部將有大到暴雨，台灣島東北部有大暴雨，局地特大暴雨（250~300毫米）。明天起至周末期間，福建、浙江、上海、江蘇等地將先後出現較強降雨，華東沿海有大風。