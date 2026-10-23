紐時揭台灣「颱風政治學」：選舉年放颱風假機率增加31%

台灣每年夏秋季節經常遭受颱風侵襲，地方縣市首長是否宣布停止上班上課，除了涉及防災安全，也影響民眾對首長決策觀感，更可能牽動地方選舉。《紐約時報》報道，颱風不僅會造成淹水等災害，還可能決定一名市長能否成功連任，有研究指出，台灣地方首長在選舉年宣布放颱風假的可能性，比非選舉年增加31%。



據《紐約時報》22日報道，今年最強風暴、強颱薔琵襲向台灣，一度達到超級颱風等級，預計經過台灣東北部，帶來豪雨及時速約227公里的最大陣風。台北市長蔣萬安22日宣布23日停止上班上課，並呼籲民眾注意安全。

考量天氣預報，蔣萬安的決定並不令人意外。不過，國民黨籍的蔣萬安將於11月底尋求連任，面臨民進黨立委沈伯洋挑戰，而颱風假向來深受台灣民眾「歡迎」，也使這項決策具有選舉政治上的意義。

薔琵路徑預測。（中央氣象台）

台灣本島幾乎所有縣市均宣布23日停止上班上課。民眾通常會留在家中度過颱風假，但若實際風雨不如預期嚴重，不少人也會外出購物、看電影或唱卡拉OK。由於台灣經常遭受颱風侵襲，是否宣布放假，也成為選民關注地方首長施政的重要議題。

研究颱風假與選舉關係的美國內華達大學副教授王宏恩指出，縣市首長在選舉年宣布停止上班上課的可能性會增加31%。他解釋，其他政策可能需要數個月甚至數年才能評估成效，但放颱風假的決定是否正確，通常一兩天內就能見分曉。例如，若宣布放假後，颱風確實帶來嚴重風雨，就代表官員做對了決定。由於是否放假完全由市長辦公室決定，市長也必須承擔全部責任。

王宏恩指出，民眾很容易藉此評估現任首長做得好不好，以至於連任選舉，「民眾會記得市長做出的決定是對還是錯。」

不過，颱風假雖然深受歡迎，若在沒有必要的情況下宣布放假，也可能成為候選人的政治包袱。報道指出，工商團體通常反對放颱風假，原因是企業大多仍須支付員工當天薪資，增加營運成本。此外，若台北市宣布停止上班上課，台灣股市當天也會休市。報道舉例，今年7月颱風巴威逼近台灣時，蔣萬安宣布周五放假，讓民眾準備迎接周末來襲的颱風，卻遭評論人士及政治對手批評，認為他為了討好選民，竟創造出「颱風準備假」的概念。

然而，未及時宣布放假，後果也可能更加嚴重，例如今年6月颱風米克拉經過台灣中部時，新竹縣市兩地首長便因未宣布放颱風假而遭受批評。隔天颱風來襲，新竹縣長楊文科公開道歉，並宣布停止上班上課。這場颱風最終造成2人死亡。

《紐約時報》的報道反映，台灣地方首長面對颱風時，不僅必須考量氣象預報、防災安全及經濟成本，決策結果也會受到選民檢視。尤其在選舉年，是否宣布放颱風假，更可能成為影響現任首長政治評價的因素。