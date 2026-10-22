颱風薔琵｜國泰/快運/港航/長榮等取消往返台灣航班　附最新名單

超強颱風「薔琵」迫近台灣，國泰、香港快運（HK Express）、港航、長榮、華航、星宇航空都宣布取消周五（23日）來往台灣的航班。另外，港航指薔琵正接近上海，預料周六及周日（24、25日）往返浦東的航班可能受到延誤或取消。



天文台指，熱帶氣旋薔琵會在今明兩日移向台灣以東海域，隨後有較大機會轉向偏北方向橫過東海並移向日本九州至韓國一帶，但仍有機會掠過台灣及浙江沿岸。（天文台圖片）

國泰航空。（資料圖片）

國泰航空宣布取消周五23班香港往來台北，及除CX449外的7班往來高雄航班。國泰又表示，會豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，若旅客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

國泰取消航班名單（10月23日）

香港往台北：CX488、CX564、CX530、CX466、CX450、CX494、CX400、CX420、CX472、CX402、CX464、CX408

台北往香港：CX489、CX461、CX495、CX443、CX421、CX473、CX565、CX451、CX531、CX479、CX469

香港往高雄：CX432、CX424、CX458、CX448

高雄往香港：CX431、CX423、CX459



香港快運。

香港快運往返香港及台北6班取消 另4班機改期

香港快運航空（HK Express）宣布需要調整周五（23日）的航班運作。當中，有6班往返香港及台北的航班取消、另有4班香港往返台中或高雄航班取消。香港快運指正密切留意颱風對航班運作的影響，如有其他航班改動，會於官方網站更新。

香港快運受影響航班名單（10月23日）

香港往台北：UO112、UO114、UO116（取消）

台北往香港：UO113、UO115、UO117（取消）

香港往台中：UO172（取消）、UO182、UO192（改期至10月24日）

台中往香港：UO173（取消）、UO183、UO193（改期至10月24日）

香港往高雄：UO134（取消）、UO136（改期至10月24日）

高雄往香港：UO135（取消）、UO133（改期至10月24日）



香港航空（資料圖片）

港航取消6班往返台北航班 周六日往返上海浦東航班或延誤或取消

香港航空宣布取消今天來往沖繩的2班航班，以及周五來往台北的6班航班。港航又指，薔琵亦正接近上海浦東，預料10月24日和25日的航班可能受到延誤或取消。

香港航空受取消航班名單（10月23日）

香港往台北：HX252、HX254、HX282

台北往香港：HX253、HX255、HX283



長榮航空（官方圖片）

華航客機圖片（FB@中華航空）

星宇航空。

長榮、華航、星宇共35取消班機 涉香港往返台北、高雄

長榮航空宣布取消周五12班來往香港及台北的航班，及4班來往香港及高雄航班，另取消2班周六台北往香港航班；中華航空宣布取消10班來往香港及台北、3班來往香港及高雄航班；星宇航空宣布取消4班來往香港及台北的航班。

長榮航空取消航班名單

10月23日

香港往台北：BR892、BR852、BR868、BR870、BR872、BR858、BR810

台北往香港：BR867、BR869、BR871、BR857、BR809

香港往高雄：BR846、BR850

高雄往香港：BR845、BR849

10月24日

台北往香港：BR891、BR851



中華航空取消航班名單（10月23日）

香港往台北：CI602、CI904、CI910、CI916、CI920、CI924

台北往香港：CI909、CI915、CI919、CI923

香港往高雄：CI934、CI936

高雄往香港：CI935



星宇航空取消航班名單（10月23日）

香港往台北：JX0234、JX0236

台北往香港：JX0233、JX0235

