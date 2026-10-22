颱風薔琵下沉氣流殺到　明或成最熱「霜降」　天文台料周日襲福岡

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／薔琵／移動路徑／明日的天氣／萬聖節的天氣／酷熱天氣／遊日注意／遊台注意】天文台周三（21日）發布題為《十月下旬的天氣展望及超強颱風薔琵的動向》的文章，預料超強颱風薔琵在台灣以東海域轉向偏北方向，橫過東海並移向日本的可能性較大。

而天文台周四（22日）下午發布的最新預測路徑與周三沒有太大分別，不過薔琵周六（24日）橫過東海時加快減弱，預料下周日（25日）將以熱帶風暴級登陸日本九州，移往港人熱門旅遊城市福岡一帶。

同時受薔琵的外圍下沉氣流影響，天文台預測本港周五（23日、廿四節氣中的霜降）天氣炎熱，若天文台尖沙咀總部錄得超過31度，將成為自1884年以來有記錄以來最熱「霜降」，而最新預報顯示周五市區最高氣溫32度。



天文台引用日本氣象廳10月21日上午8時的衛星雲圖，圖中巨型雲團是超強颱風薔琵。（天文台圖片）

英國私人太空影像串流公司「Sen Corporation Limited」公開國際太空站（ISS）歐洲太空總署哥倫布實驗艙外的SpaceTV-1攝影系統所拍攝的影片，顯示薔琵的結構非常完整，風眼清晰可見。（Sen Corporation Limited影片截圖）

超強颱風薔琵周二晚上中心風力曾達每小時250公里

天文台科學主任（鍾欣樺 黃穎昕 陳玉葆）周三（21日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《十月下旬的天氣展望及超強颱風薔琵的動向》的文章。

天文台表示，位於呂宋以東海域的超強颱風薔琵周二（20日）晚上的中心風力曾達每小時250公里，衛星雲圖可見，薔琵的風眼清晰，預料周三（21日）仍維持超強颱風的強度，隨後受海面溫度和衍生的熱帶氣旋潛熱所限，而逐漸減弱。

天文台指出，根據初步分析，連同薔琵在內，2026年至今西北太平洋已有10個熱帶氣旋達超強颱風強度，多於長期平均的每年約5至6個，而2015年西北太平洋曾有13個熱帶氣旋達超強颱風強度，是自1961年有完整記錄以來最多。

天文台10月21日薔琵的最新路徑概率預報。（天文台圖片）

天文台周二路徑概率圖料移向日本可能性較大

薔琵的移動路徑方面，天文台表示上周六（17日）發布的「天氣隨筆」《超強厄爾尼諾與10月的高溫天氣》，也提及過薔琵本周後期的路徑有較大分歧，目前較多電腦預報模式，包括大部份人工智能電腦模式，都預料薔琵本周後期在西風槽的引導下，在台灣以東海域轉向偏北方向，橫過東海並移向日本，不過仍有部份傳統電腦模式預料，薔琵有機會靠近台灣至福建一帶。

天文台又指，周二（20日）最新路徑概率預報顯示，在台灣以東海域轉向偏北方向，橫過東海並移向日本可能性較大，屆時薔琵將影響台灣及日本等地區，若市民計劃到訪當地，請留意天氣變化及最新天氣資訊，注意安全。

天文台10月21日最高氣溫概率預報。（天文台圖片）

若天文台尖沙咀總部周五氣溫超31度 將成有記錄以來最熱「霜降」

天文台續指，受薔琵的外圍下沉氣流影響，本周後期中國東南部天色普遍晴朗，日夜溫差較大，而較為高溫的天氣在本周餘下時間持續，預料周五、周六及下周日（23日至25日）非常乾燥，部份地區酷熱。

周五（23日）是二十四節氣中的「霜降」。天文台表示，若當日天文台尖沙咀氣溫超過31度，將會打破2006年的紀錄，成為自1884年有記錄以來最熱的「霜降」。

天文台提醒，由於較為高溫的天氣在本周餘下時間持續，進行戶外活動的市民仍需做好防暑措施，多補充水分，留意身體的狀況，慎防中暑，預料一股東北季候風下周初至中期，逐漸影響廣東沿岸，該區部份時間有陽光，屆時日間氣溫亦會比本周略為下降，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

薔琵10月21日已發展至巔峰期，核心結構相當完整，風眼渾圓。（Tropical Tidbits圖片）

薔琵10月22日中心附近最高持續風速已減至每小時195公里，惟仍維持超強颱風級別。（Tropical Tidbits圖片）

天文台10月22日下午2時發布的路徑預測圖，料薔琵橫過東海並移向日本九州至韓國一帶，下周日（25日）移往福岡一帶。（天文台圖片）

天文台10月22日下午2時料薔琵中心附近最高持續風速將會減弱，周五（23日）減至每小時165公里。（天文台網頁截圖）

薔琵下周日或熱帶風暴級襲日本福岡一帶

天文台周四（22日）下午2時發布薔琵最新資訊，其中心附近最高持續風速，已由周三（21日）下午的240公里，減至每小時195公里，惟仍維持超強颱風級別。

截至周四下午，天文台最新的預測路徑與周三沒有太大分別，同樣預料薔琵在台灣以東海域轉向偏北方向，橫過東海並移向日本九州至韓國一帶，下周日（25日）移往福岡一帶。惟不同的是，薔琵周六（24日）橫過東海時加快減弱，其下周日即將登陸日本九州時的強度，由周三預測的強烈熱帶風暴級，下調至周四預測的熱帶風暴級。

天文台10月22日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來三日（23日至25日）天晴。（天文台網頁截圖）

天文台10月22日下午4時半更新的九天天氣預報，料周五及周六（23日及24日）市區氣溫最高32度。（天文台網頁截圖）

天文台10月22日下午4時半更新的九天天氣預報，料周六（24日）相對濕度降至最低30%。（天文台網頁截圖）

萬聖節市區氣溫最高30度 稍後時間有一兩陣雨

天文台周四（22日）下午4時半更新的九天天氣預報顯示，周五及周六（23日及24日）市區氣溫25度至32度，天晴，日間炎熱及非常乾燥；周五吹北至西北風4級，離岸間中5級，高地達6級；周六吹北至西北風4級，高地間中5級。

天文台預料一股清勁至強風程度的東北季候風，將在下周初至中期逐漸影響華南沿岸，隨後本港稍為降溫。下周六（31日）是萬聖節，市區氣溫25度至30度，相對濕度60%至90%，吹東至東北風4至5級，部份時間有陽光，稍後有一兩陣雨。