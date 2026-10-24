薔琵襲台釀1死350傷　13縣市仍停工　台氣象署：預估今晚解除陸警

颱風「薔琵」暴風圈10月23日全面籠罩台灣本島。據台灣災害應變中心通報，截至當天下午1時30分，薔琵已在台造成1死、350傷，全台累計通報路樹傾倒、招牌掉落、維生管線損壞等災情累計3617件。台灣氣象署預報中心科長林秉煜表示，從昨天深夜到今天凌晨，薔琵颱風中心在宜蘭近海逆時針「轉一圈」後，於清晨再度受導引氣流牽引，北上離開台灣。預估今天晚間到深夜將能解除陸警、深夜到明天凌晨解除海警。



薔琵颱風來襲釀死傷，暴風圈仍未遠離，台東富岡漁港昨上午出現巨浪，在堤防上濺起滔天水花，展現大自然的威力。（threads）

薔琵颱風強度減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在宜蘭東北東方海面，向北轉東北移動。（台灣氣象署）

綜合台媒《聯合報》等報道，受颱風及外圍環流影響，台灣北部及東北部山區雨量預估達600至900毫米，宜蘭大同鄉星期五累積雨量已達500毫米。東半部沿海觀測到6至10米以上巨浪，北部海岸、宜蘭及中部沿海更出現12級以上強陣風。北部、東北部及中北部山區與沿海低窪地區已發佈淹水警戒，嚴防強風豪雨衝擊。

今年第30號颱風「薔琵」已於昨天夜間由強颱風級減弱為颱風級，今天早晨5時其中心附近最大風力13級（38米/秒）。（中國天氣網）

薔琵在台灣島以東海面畫了一個圈，但沒有登陸。（中國天氣網）

台灣氣象署表示，由於基隆北海岸、宜蘭有碰到颱風眼牆，台北市大屯山晚間吹出最高17級強陣風，新北三貂角也有16級。氣象署持續針對新北貢寮及基隆等六鄉鎮發佈強風告警。

在災情統計方面，全台釀1死350傷，災情累計3671件，全台畫設1774處警戒區，十縣市撤離逾4千人，陸海空交通大亂，累計停電逾15萬6千戶，仍有逾2萬戶未修復。今天仍有13縣市停止上班、上課，包括台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、竹市、竹縣、苗栗、台中、彰化、南投、雲林和連江共十三縣市。

中度颱風薔琵昨晚偏折打轉，今天凌晨掠過南方澳，現在逐漸向北遠離。（台灣氣象署）

台灣氣象署預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風龜速移動，颱風眼出現不對稱的南北偏長軸狀，加上與地形發生作用，昨天傍晚出現明顯向西偏折，更往台灣陸地靠近。颱風中心於今清晨再度受導引氣流牽引，北上離開台灣。預估今天晚間到深夜將能解除陸警、深夜到明天凌晨解除海警。

台灣天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在Facebook粉專表示，今天上午8時已經脫離薔琵颱風暴風圈。預計在傍晚左右，暴風圈完全脫離台灣本島陸地。吳聖宇介紹，颱風本身結構明顯減弱，下午起後風雨就會逐漸趨緩，傍晚至入夜進一步減小，天氣逐漸恢復穩定。