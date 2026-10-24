河口湖台女命案是預謀殺人？嫌犯入境日本當晚就買刀　時間軸曝光

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日發生命案，一名參加旅行團的38歲台灣女遊客井雲蓉陳屍酒店房間內，警方之後拘捕27歲同團台灣女遊客楊閔涵，犯案動機仍然未明。日本放送協會（NHK）10月23日報道，疑犯向警方供述是在旅行期間與死者變得親近。



但警方深入調查後發現，嫌犯供詞前後對不上，案件疑點重重。涉案的楊女疑似在10月17日入境當天，便於山梨縣外的大型商業設施預先購入該把刃長約12厘米的涉案菜刀。



犯罪時間軸曝光 嫌犯供詞前後不一

日本《YBS山梨放送》報道指出，命案發生於山梨縣知名觀光勝地富士河口湖町的一間溫泉飯店。38歲台灣籍女子井雲蓉，因10月19日上午8時未按時前往集合，經飯店人員開門查看，驚見她倒臥在下榻客房床上，左側頸部動脈遭利刃深刺造成大出血，已無生命跡象。

日本放送協會（NHK）報道引述辦案相關人士透露，在警方調查期間，疑犯供稱是在這次旅行中與井雲蓉變得親近，當時「為了找她談話，我去了她的房間」。

但調查人士發現，嫌犯楊女疑似在17日入境當天，即於山梨縣外的大型商業設施預先購入該把刃長約12公分的菜刀。隔日（18）日全團搭乘旅遊巴士進入山梨縣，陸續遊覽忍野八海、大石公園等知名景點，晚間入住河口湖飯店。19日上午，井女被發現陳屍客房，遭割頸慘死，距離入境僅過30多個小時。

日本警方認為案情疑點諸多，如兩人若如嫌犯所言僅是剛結識，楊女為何在抵達日本的第一天雙方尚未深交前，就急於購買作案菜刀，「深夜找對方聊聊」，若單純是深夜訪友談心，又何需隨身預藏刃具。

報道指，由於嫌犯供詞前後對不上，日本警方目前已擴大調閱沿途商業設施的監視器畫面，以精準還原購刀時間點，並同步釐清兩人於旅途中的互動及通訊紀錄。

該旅行團行程為團員17日晚上搭飛機抵達日本，18日安排前往忍野八海、淺間神社、大石公園等景點，之後入住在河口湖的酒店，19日傳出命案：

河口湖台女命案時間軸。（AI製圖）

警方已在案發現場房間內查獲一把菜刀，以涉嫌違反《銃刀法》為由逮捕楊閔涵，警方認為她與井雲蓉死亡有關，目前仍在調查導致事件發生的詳細經過。警方又發現疑犯手腕上有疑似自行造成的割傷，認為可能曾試圖自殺，正展開調查。

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）