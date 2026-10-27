河口湖命案｜死者疑夫為騙保行兇稱「我活不到年底」　丈夫被拘捕

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日發生命案，一名參加旅行團的38歲台灣女遊客井雲蓉陳屍酒店房間內，警方之後拘捕27歲同團台灣女遊客楊閔涵，犯案動機仍然未明。台媒《鏡週刊》27日刊登獨家內幕稱井雲蓉在遇害前曾致電《鏡週刊》求助，稱懷疑今年7月剛新婚、小她9歲的老闆兼丈夫李姓男子為高額保險金將殺害她。



井雲蓉透露，丈夫李男婚後不但逼她簽下巨額本票，更為她購買高額意外險後，詢問她「要不要斷手腳詐保」，她極度恐懼，甚至直言自己恐「活不到年底」。台灣警方目前已拘捕其丈夫。



《鏡週刊》報道稱，涉嫌在日本持刀殺害井雲蓉的女疑兇楊閔涵與李男疑似曾是情侶關係，兩人在台灣期間通訊極為頻密。警方目前正深入追查李男是否教唆楊女犯案。



38歲台灣女遊客井雲蓉遇害。（井雲蓉臉書）

死者婚後被逼簽高額本票丈夫買高額保險

據《鏡週刊》報道，井雲蓉今年5月透過Threads應徵兼職助理，因此結識了年僅29歲的李姓老闆。入職不久，李男便向她求婚，更稱若生兒子可獲400萬元（新台幣，下同）獎金，生女兒則有500萬元。兩人在7月閃電結婚。

婚後李男聲稱自己曾為詐騙集團洗黑錢，為防井雲蓉洩密，逼迫她簽下4張共1475萬元的銀行本票作為擔保，更逼她拍片謊稱這筆錢是「代墊賭債」，以此要脅。李男隨後以「保障小孩」為由，為井雲蓉一次過付清購買高額傷害險及意外險。保單生效沒幾天，他竟一臉嚴肅地問妻子：「要不要斷一隻手或腳？可以領高額理賠金喔！」此舉令井雲蓉大感震驚及恐懼。

9月21日，井雲蓉原本準備獨自赴日旅遊，卻在台南高鐵站意外跌落路軌，事件曾被媒體報道。雖然她事後向警方強調並非企圖輕生，僅是不慎跌落，但仍被依公共危險罪嫌移送法辦。此事讓她內心深處「丈夫謀財害命」的恐懼徹底爆發，她曾向友人吐露心聲，更向友人和台媒《鏡週刊》求助，絕望地表示自己可能「活不到年底」。

丈夫涉買兇殺妻被警方拘捕 女疑兇疑為其舊愛

10月17日，李男再次為妻子安排赴日行程。當時井雲蓉因腰部受傷本不想出門，但因害怕丈夫動怒而勉強答應。井雲蓉出發前曾向友人透露，丈夫聲稱會安排接駁車，在她返台時接送回台南；惟井雲蓉深怕丈夫會趁機下毒手，一度暗中請友人協助租車以求自保。但井雲蓉於19日被發現陳屍酒店，疑遭同行的台灣女子楊閔涵殺害。

台灣警方接獲《鏡週刊》情報後深入調查，發現李男與女疑兇楊閔涵通訊頻密，兩人疑似曾為情侶關係，此外李男自稱曾替詐騙集團洗黑錢，而楊女亦被查出疑似有詐騙集團成員背景。警方懷疑李男涉嫌為騙取保險金而教唆楊女殺人，趁李男10月24日從日本返台時，在機場將他拘捕。目前李男已被法院裁定羈押禁見，警方正進一步釐清案情。

台灣警方接獲《鏡週刊》情報後深入調查，發現李男與女疑兇楊閔涵通訊頻密，兩人疑似曾為情侶關係，圖為27歲的台灣女子楊閔涵。（楊閔涵IG）

犯罪時間軸曝光 嫌犯供詞前後不一

日本《YBS山梨放送》報道指出，命案發生於山梨縣知名觀光勝地富士河口湖町的一間溫泉飯店。38歲台灣籍女子井雲蓉，因10月19日上午8時未按時前往集合，經飯店人員開門查看，驚見她倒臥在下榻客房床上，左側頸部動脈遭利刃深刺造成大出血，已無生命跡象。

日本放送協會（NHK）報道引述辦案相關人士透露，在警方調查期間，疑犯供稱是在這次旅行中與井雲蓉變得親近，當時「為了找她談話，我去了她的房間」。

但調查人士發現，嫌犯楊女疑似在17日入境當天，即於山梨縣外的大型商業設施預先購入該把刃長約12公分的菜刀。隔日（18）日全團搭乘旅遊巴士進入山梨縣，陸續遊覽忍野八海、大石公園等知名景點，晚間入住河口湖飯店。19日上午，井雲蓉被發現陳屍客房，遭割頸慘死，距離入境僅過30多個小時。

日本警方認為案情疑點諸多，如兩人若如嫌犯所言僅是剛結識，楊女為何在抵達日本的第一天雙方尚未深交前，就急於購買作案菜刀，「深夜找對方聊聊」，若單純是深夜訪友談心，又何需隨身預藏刃具。

報道指，由於嫌犯供詞前後對不上，日本警方目前已擴大調閱沿途商業設施的監視器畫面，以精準還原購刀時間點，並同步釐清兩人於旅途中的互動及通訊紀錄。

該旅行團行程為團員17日晚上搭飛機抵達日本，18日安排前往忍野八海、淺間神社、大石公園等景點，之後入住在河口湖的酒店，19日傳出命案：

河口湖台女命案時間軸。（AI製圖）

警方已在案發現場房間內查獲一把菜刀，以涉嫌違反《銃刀法》為由逮捕楊閔涵，警方認為她與井雲蓉死亡有關，目前仍在調查導致事件發生的詳細經過。警方又發現疑犯手腕上有疑似自行造成的割傷，認為可能曾試圖自殺，正展開調查。

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）