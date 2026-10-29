河口湖命案｜狠夫被曝開｢免費算命｣專頁獵女 還涉仙人跳教人騙婚
撰文：許祺安
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台灣38歲女子井雲蓉17日晚赴日旅遊，19日上午被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。日本警方隨後拘捕涉案行兇的27歲台籍女子楊閔涵，之後台南檢警調查發現，死者丈夫李碩彬曾為妻子投保3千萬元（新台幣，約720萬港元），疑為了詐領保險金而預謀殺人，本月24日將其拘提，法庭日前已裁定將他羈押禁見。
有知情人士透露，李碩彬過往曾長期在社交平台Facebook設立專頁，標榜提供「免費算命、改運」服務，他藉由算命對談摸清女性身家背景及精神狀況，最後將對方的心理需求轉化為金錢利益。另外，他還教唆女助理找有錢人「假結婚」騙保和仙人跳。
據台灣《東森新聞》報道，案發後有知情人士爆料，過往李碩彬曾長期在社交平台Facebook設立專頁，標榜提供「免費算命、改運」服務。他對外聲稱不收分文，僅鼓勵信眾「隨喜奉獻」，更揚言善款會全數撥捐流浪動物，要求匯款者提供個人帳戶及全名以作核實，相關戶口亦確為其本人持有。
爆料者支持，李碩彬先通過「免費算命、改運」服務，和對方建立信任，再放大當事人的恐懼與期待，最後將對方的心理需求轉化為金錢利益。
此外，李碩彬亦被揭發曾於網上招聘女助理，要求對方找有錢人「假結婚」再圖謀騙保，還聲稱兩年可分得3000萬（新台幣，約720萬港元），並揚言所有「骯髒事」由他處理。
有養生館前女員工林小姐透露，李碩彬曾教唆養生館前員工利用交友軟件對海軍進行「仙人跳」，先在網上誘騙目標外出浸溫泉，待對方卸下防備後，其他人便衝進去威逼對方簽下本票，聲稱每月可勒索30萬至40萬元（新台幣，約港幣7.3萬至9.7萬港元）。
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