河口湖命案｜死者曾求助媒體記者勸離婚　因母親勸阻終未採取行動

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日發生命案，一名參加旅行團的38歲台灣女遊客井雲蓉陳屍酒店房間內，警方之後拘捕27歲同團台灣女遊客楊閔涵。



台媒《鏡週刊》27日刊登獨家內幕稱井雲蓉在遇害前曾致電《鏡週刊》求助，井雲蓉稱新婚丈夫李男婚後逼她簽下巨額銀行本票，更為她購買高額意外險，她極度恐懼，甚至直言自己恐「活不到年底」，在8分鐘電話裏記者曾勸她盡快離婚、將保險受益人改為母親，記者當時也建議井女向住家附近的派出所報案，不過她仍僅表示「我會考慮的」，最後記者則稱「希望下次還能跟妳通上電話」。



針對記者詢問為何不離婚，井女稱曾問過母親，但母親認為與李男結婚有400萬（新台幣，下同）可拿且井女不算年輕，擔心井女無法再婚。井女母親稱如果兩人能生下孩子，或許婚姻還有維持下去的可能，希望井女先忍耐，井女在母親勸說下，最後選擇抱持「且戰且走」的心態繼續這段婚，最終井女沒有採取行動。

台灣警方24日已拘捕其丈夫。報道稱，涉嫌在日本持刀殺害井雲蓉的女疑兇楊閔涵與李男疑似曾是情侶關係，兩人在台灣期間通訊極為頻密。警方目前正深入追查李男是否教唆楊女犯案。

河口湖命案｜死者疑夫為騙保行兇稱「我活不到年底」 丈夫被拘捕

38歲台灣女遊客井雲蓉遇害。（井雲蓉臉書）

據《鏡週刊》報道，井女原本在精神醫療機構擔任護理師，月薪不到新台幣3萬元，今年5月到29歲李男公司兼職，希望藉此貼補家用。她表示自己第一個月領到8萬元後，第二個月開始便出現薪資遭拖欠的情況。當她向李男追討薪資時，李男卻反問：「不是給妳8萬元了嗎？應該還有剩吧？」

入職不久，李男便向井女求婚，更稱若生兒子可獲400萬元（新台幣，下同）獎金，生女兒則有500萬元。兩人在7月閃電結婚。

婚後李男聲稱自己曾為詐騙集團洗黑錢，為防井雲蓉洩密，逼迫她簽下4張共1475萬元的銀行本票作為擔保，更逼她拍片謊稱這筆錢是「代墊賭債」。李男隨後以「保障小孩」為由，為井雲蓉一次過付清購買高額傷害險及意外險。保單生效沒幾天，他竟一臉嚴肅地問妻子：「要不要斷一隻手或腳？可以領高額理賠金」令井雲蓉感到恐懼。

9月21日，井雲蓉原本準備獨自赴日旅遊，卻在台南高鐵站意外跌落路軌，事件曾被媒體報道。雖然她事後向警方強調並非企圖輕生，僅是不慎跌落，但仍被依公共危險罪嫌移送法辦。此事讓她內心深處「丈夫謀財害命」的恐懼徹底爆發，她曾向友人吐露心聲，更向友人和台媒《鏡週刊》求助，絕望地表示自己可能「活不到年底」。

9月24日，井女與母親曾一起向李男要求取回先前簽下的銀行本票，理由是自己不明白為何結婚還需要簽署本票、拍攝相關影片，井女與母親當時也要求李男銷毀相關影片，試圖解除這些讓她感到不安的安排。

丈夫涉買兇殺妻被警方拘捕 女疑兇疑為其舊愛

10月17日，李男再次為妻子安排赴日行程。當時井雲蓉因腰部受傷本不想出門，但因害怕丈夫動怒而勉強答應。井雲蓉出發前曾向友人透露，丈夫聲稱會安排接駁車，在她返台時接送回台南；惟井雲蓉深怕丈夫會趁機下毒手，一度暗中請友人協助租車以求自保。但井雲蓉於19日被發現陳屍酒店，疑遭同行的台灣女子楊閔涵殺害。

台灣警方接獲《鏡週刊》情報後深入調查，發現李男與女疑兇楊閔涵通訊頻密，兩人疑似曾為情侶關係，此外李男自稱曾替詐騙集團洗黑錢，而楊女亦被查出疑似有詐騙集團成員背景。警方懷疑李男涉嫌為騙取保險金而教唆楊女殺人，趁李男10月24日從日本返台時，在機場將他拘捕。目前李男已被法院裁定羈押禁見，警方正進一步釐清案情。

台灣警方接獲《鏡週刊》情報後深入調查，發現李男與女疑兇楊閔涵通訊頻密，兩人疑似曾為情侶關係，圖為27歲的台灣女子楊閔涵。（楊閔涵IG）

犯罪時間軸曝光

日本《YBS山梨放送》報道指出，命案發生於山梨縣知名觀光勝地富士河口湖町的一間溫泉飯店。38歲台灣籍女子井雲蓉，因10月19日上午8時未按時前往集合，經飯店人員開門查看，驚見她倒臥在下榻客房床上，左側頸部動脈遭利刃深刺造成大出血，已無生命跡象。

日本放送協會（NHK）報道引述辦案相關人士透露，在警方調查期間，疑犯供稱是在這次旅行中與井雲蓉變得親近，當時「為了找她談話，我去了她的房間」。

但調查人士發現，嫌犯楊女疑似在17日入境當天，即於山梨縣外的大型商業設施預先購入該把刃長約12公分的菜刀。隔日（18）日全團搭乘旅遊巴士進入山梨縣，陸續遊覽忍野八海、大石公園等知名景點，晚間入住河口湖飯店。19日上午，井雲蓉被發現陳屍客房，遭割頸慘死，距離入境僅過30多個小時。

日本警方認為案情疑點諸多，如兩人若如嫌犯所言僅是剛結識，楊女為何在抵達日本的第一天雙方尚未深交前，就急於購買作案菜刀，「深夜找對方聊聊」，若單純是深夜訪友談心，又何需隨身預藏刃具。

報道指，由於嫌犯供詞前後對不上，日本警方目前已擴大調閱沿途商業設施的監視器畫面，以精準還原購刀時間點，並同步釐清兩人於旅途中的互動及通訊紀錄。

該旅行團行程為團員17日晚上搭飛機抵達日本，18日安排前往忍野八海、淺間神社、大石公園等景點，之後入住在河口湖的酒店，19日傳出命案：

河口湖台女命案時間軸。（AI製圖）

警方已在案發現場房間內查獲一把菜刀，以涉嫌違反《銃刀法》為由逮捕楊閔涵，警方認為她與井雲蓉死亡有關，目前仍在調查導致事件發生的詳細經過。警方又發現疑犯手腕上有疑似自行造成的割傷，認為可能曾試圖自殺，正展開調查。

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）