河口湖命案女嫌最新供詞曝光　稱「想自殺被阻止」刀意外刺中死者

台灣38歲女子井雲蓉17日晚赴日旅遊，19日上午被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，頸部有刀傷。日本警方隨後拘捕涉案行兇的27歲台籍女子楊閔涵。



根據調查相關人士透露的最新消息，楊嫌供稱原本想自殺，卻遭到阻止，結果刀子刺中了井女。



據日本山梨電視台29日報道，警方以涉嫌持有菜刀為由逮捕楊閔涵，隨後移送檢方。據調查相關人士透露，楊閔涵接受調查時，大致上供稱「我是為了自殺才來日本的」、「原本想自殺，卻遭到阻止，結果刀子刺中了對方」。

圖為27歲的台灣女子楊閔涵。（楊閔涵IG）

警方此前調查發現，楊閔涵疑似曾前往死者房間，發現遺體時，房內並無打鬥痕跡。警方認為與楊閔涵的供述與現場狀況有矛盾，正慎重查證她的說法是否屬實。

另有日媒報道，楊閔涵被捕後向日本警方供稱，她當時很慌亂，「回過神時，發現那名女性（死者）的脖子已經插著1把刀」。

楊閔涵接受調查時，大致上供稱「我是為了自殺才來日本的」。（YouTube截圖）

據此前報道，台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保好幾筆保單，其中旅平險保單最大筆有2筆，分別為1000萬（新台幣，下同）、2000萬，另專案小組掌握李曾與楊閔涵接觸紀錄，詳細犯意聯絡與行為分工待查；初步認定李涉嫌與井姓女子虛偽結婚、鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。

報道指，李男與楊閔涵疑似曾經交往。

38歲台灣女遊客井雲蓉遇害。（井雲蓉臉書）

台灣38歲女子井雲蓉17日晚赴日旅遊，19日上午被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。（YouTube截圖）

井雲蓉曾向《鏡周刊》透露，丈夫李男婚後不但逼她簽下巨額本票，更為她購買高額意外險後，詢問她「要不要斷手腳詐保」，她極度恐懼，甚至直言自己恐「活不到年底」。