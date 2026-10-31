台北市長選戰｜蔣萬安沈伯洋首場電視辯論　學者：關鍵在中間選民

台北市長選戰電視辯論10月31日中午12時登場，民進黨籍候選人沈伯洋提出上任要處理砍樹、兒虐和營養午餐三件事，尋求連任的現任市長、國民黨籍候選人蔣萬安則批評沈伯洋紙上談兵。



蔣萬安稱沈伯洋對市政提出許多批評與政見，但市民感覺這是喊出空泛口號卻缺乏具體做法，蔣萬安也提到台北市的未來稱，台北市將積極擁抱人工智能（AI）浪潮，打造台北AI園區成為全球AI之都。



《中時電子報》採訪開南大學副校長陳文甲教授，他稱，兩人都應更聚焦老人照顧、育兒及交通，才能回應中間選民切身有感的需求，爭取到支持。



台北市長選戰電視辯論10月31日中午12時登場。（直播截圖）

陳文甲分析，蔣萬安優勢在施政成果與行政掌握能力，強調施政數據但同時也是包袱，沈伯洋攻勢較積極有張力，批評數據不等於市民的「體感溫度」，但市政仍否執行仍成為把柄，另在老人政策也需要更具體、有力度。

《聯合報》則採訪台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，從辯論整體的表現來看，對蔣萬安的加分較多。

他稱，蔣萬安在整場辯論從頭到尾談笑風生，語調自然而且抑揚頓挫合宜，甚至中間空檔還在社群媒體發文說沈伯洋「已讀亂回」，充分展現出蔣游刃有餘的現任市長實力。相較下沈伯洋的整體表現也相當沉穩，可能是為了呈現溫和的形象，起初語調略為平淡，提到毒品等議題時的語調才明顯較有火花。