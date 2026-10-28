台北市長選戰｜蔡康永從沈伯洋走到蔣萬安　還是走不出北京的紅線

蔡康永10月4日意外現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，引來內地輿論圍剿，時隔三周，他終於在10月25日深夜透過微博發文，開宗明義稱「我沒有支持過台獨」，次日也「依約」出席國民黨蔣萬安競選總部成立大會，還加碼稱讚蔣萬安演講「非常動人」。然而，這場政治風波並未因此落幕，國台辦最新回應，重申在國家主權、安全、發展利益的「大是大非」問題上，「不存在任何模糊空間」。



按國台辦的官方回應，雖沒有再一記重板在蔡康永身上，但蔡康永後親口否認支持台獨，還去了蔣萬安的場子，這些解釋與作為似乎仍不足以讓北京滿意。事件發酵至此，輿論開始將最初八卦的嗅覺從蔡康永究竟支持誰，轉向了一個或許更難回答的問題：一個台灣藝人究竟要說到什麼程度，才能算通過北京的政治檢驗？

蔡康永出席蔣萬安競選總部成立大會。（聯合報）

《香港01》前文〈台灣選舉觀察｜北京大是大非下的蔡康永風波〉，提及了蔡康永風波反映兩岸對政治紅線的理解，已經不只是立場不同，而是對於言行作為的事情，存在相應的政治對價關係，兩岸對此都還缺乏共識。爾如今，蔡康永的後續表態，無疑是將這個問題再往前推了一步。

從北京的立場來看，沈伯洋既被列為「台獨頑固分子」，與他公開接觸的公眾人物，自然不能期待完全不受政治檢視，尤其蔡康永長期在中國大陸發展，享盡市場利益，北京要求其釐清立場，完全相符近年對台政治論述的內部邏輯。但問題是蔡康永這次的回應，偏偏「未按劇本走」，例如他說自己沒有支持過台獨，卻沒有進一步宣示支持統一，同時他也向內地粉絲抱歉，卻主要是為未能履行合作承諾造成的困擾致歉，而不是「承認」參加沈伯洋活動有錯。在後續的媒體追問下，他甚將這篇文字定義為道別、道謝與道歉兼具，言下之意，似已為可能失去中國大陸市場做好心理準備。

這種「不認錯也不對抗」的姿態，正如胡錫進所指出的，蔡康永的身段放得很軟，態度卻不軟。胡錫進認為，若想憑這篇文章扭轉內地輿論，恐怕還差得遠。

有意思的是，蔡康永自認已經把話說清楚、講完了，內地輿論仍在原地追問他沒有說出口的那些部分，像是帶有明確否定意義的「沒有支持台獨」，何以後話沒有接上「我是中國人」、「支持統一」？故被認為其表態「不夠完整」。質言之，在北京慣常的政治語境裡，反台獨與支持統一，二者從來緊密相連，但對台灣社會而言，兩者從來不是直接就畫上等號的政治選擇。

回顧2024年賴清德就職後，大批台灣藝人轉發內地官媒「一個中國」相關貼文，再之前，知名藝人如五月天、蔡依林等人也曾因演唱會上的表述引發爭議。一樁樁一件件的表態風波不斷，迫使台灣藝人的角色從娛樂表演者轉向了兩岸政治表態者，結論是台灣藝人赴陸發展，面對的不只是演出機會與市場競爭，還包括必須適時交代政治立場。（延伸閱讀：台灣藝人—從娛樂表演者到政治表態者）

然而，隨著國際情勢與兩岸關係變化，這個現象在過去的兩年間似又有了新的變化。例如過去台灣藝人主要還是在中國大陸的商演中被要求表態，但今天以蔡康永事件為例，則是在台灣參與公共活動，也可能成為必須接受檢驗的政治紀錄。箇中差異主要在過去表態往往是那些藝人為了保住市場，為了自利不違約，但如今即便願意事後澄清立場，卻也未必能夠獲得諒解。簡言之，原本被視為商業成本的政治要求，門檻正在提高，同時在受政治審查的拿捏上，也比過往更難預先掌握標準。

就以新起的蔡康永先後出席沈伯洋與蔣萬安的競選活動為例，原本至少提供了一個合理解釋，即蔡康永不是只接觸單一政治陣營，但在北京的大是大非的框架下，出席蔣萬安活動並不等於可以直接抵銷先前出席沈伯洋活動的政治問題。輔以國台辦回應的語意，或可謂誰人在藍綠之間可以保持距離，但在統獨之間不容模糊，係這兩套判準本來就不在同一個層次。（延伸閱讀：台灣選舉觀察｜蔡康永震動台北選情？）

回到現勢，一如人生沒有後悔藥，蔡康永最初做的選擇無法重來，蔡康永也已經說了自己不支持台獨，也願意承擔可能失去中國大陸市場的後果，但北京那廂，是否接受他的解釋，當然還是有自己的政治考量。但事件會過去，一時的選舉會結束，但事件留下的印象大概會是連如果澄清都不足以結束爭議，那麼問題就不只是蔡康永有沒有把話說清楚，不是話有沒有說好，而是話有沒有說滿，是兩岸之間到底還容不容得下一個不願被迫選邊的人的問題。而所謂「說好」與「說滿」之間，也就是「反台獨」與「支持統一」之間的政治距離，顯然這個問題已經大到蔡康永是否道歉可以承受概括的了。